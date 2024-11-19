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趙薇公司突遭強制執行 被罰金額網直呼：侮辱性極強

娛樂新聞組／即時報導
趙薇已遭中共封殺3年。(取材自微博)
趙薇已遭中共封殺3年。(取材自微博)

大陸明星「小燕子」趙薇2021年8月突傳登上「劣跡藝人」名單，過去作品如「還珠格格」等皆除名，今年3月，港媒報導趙薇將被逐步解封。近日和趙薇有關話題再度登上微博熱搜，稱趙薇遭強制執行，但金額讓網友直呼：「侮辱性極強」、「少了個萬吧」。

18日「趙薇公司被強制執行14177元人民幣」話題登上微博熱搜。據浙江省杭州市中級人民法院近日公示的信息，浙江祥源文旅股份有限公司、西藏龍薇文化傳媒有限公司、趙薇新增一則被執行人信息，執行金額8488元。此外，上述兩公司還被強制執行5689元。

趙薇及其旗下公司被中共強制執行1萬4177元人民幣。（取材自微博）
趙薇及其旗下公司被中共強制執行1萬4177元人民幣。（取材自微博）

綜合媒體報導，天眼查顯示，西藏龍薇文化傳媒有限公司成立於2016年11月，註冊資本200萬人民幣，法定代表人為彭勝凱，註册資本200萬，由趙薇、孫丹分別持股95%、5%。該公司先前被發現涉入400多起證券虛假陳述責任糾紛案件，也因為如此，「趙薇公司」成了熱門名詞。

消息曝光後，網友紛紛質疑：「這點錢對她來說，傷害性沒有，侮辱性極強！」、「這點錢還要強執？」、「我以為看錯少了個萬」、「這點錢都賴，確實可笑」。

趙薇1998年因主演電視劇「還珠格格」走紅。據羊城晚報報道，2021年8月，趙薇主演的多部作品，包括「還珠格格」「情深深雨濛濛」等都將其除名。目前，在各大視頻平台、影視APP，搜索趙薇，依然查無此人。值得注意的是，近些年，趙薇的商業版圖不斷收縮。歷史信息顯示，趙薇曾控制12家企業，涉及房地產、文化、體育、娛樂、金融、批發等行業。而趙薇日前突然在Instagram曬出一張手轉陀螺的照片，並留下一個「向日葵」的表情符號，引發網友臆測。

趙薇已遭中共封殺3年。(取材自微博)
趙薇已遭中共封殺3年。(取材自微博)

趙薇 微博 房地產

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