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挺過口腔癌 58歲大陸歌手張咪再罹舌癌「將切半邊舌頭」

世界新聞網／輯
張咪積極抗癌，用最美好的樣子回歸螢光幕前，也鼓勵癌友不要放棄。(翻攝張咪微博)
張咪積極抗癌，用最美好的樣子回歸螢光幕前，也鼓勵癌友不要放棄。(翻攝張咪微博)

中國大陸知名歌手張咪19日於微博宣布一項噩耗，經檢查後確定自己罹患了舌癌，這是她從五年前罹患口腔癌後的第三個癌症，這次疾病可能奪走她的半邊舌頭。

2019年張咪公開自己罹患口腔癌晚期的病情，由於腫瘤面積很大、擴散嚴重，當時的她呼吸困難、無法張嘴進食和說話，包括面部肌肉、舌頭、下顎骨、牙齒，整個口腔都被癌細胞侵蝕，痛苦不堪。

病情最差的時候，醫院甚至下達了死亡通知，張咪還特地為自己的葬禮準備了一條紅色的長裙以及遺照。

張咪公開自己五年前接受化療的模樣，自述被折磨的面目全非。(翻攝張咪微博)
張咪公開自己五年前接受化療的模樣，自述被折磨的面目全非。(翻攝張咪微博)

但是張咪沒有放棄，她積極頑強地與癌魔鬥爭，終於成功戰勝癌症。今年8月時開心告訴粉絲這幾年癌症沒有復發，「經過5年與病魔的抗爭，2個癌症的晚期！今天我終於戰勝了病魔也戰勝了自己！我回來啦！我回來啦！我回來啦！」

距離這則「喜訊」不過才4個月，沒料到出現令人意外的消息。據張咪透露，她經過檢查得知自己罹患了舌癌，也是她從2019年確診癌症後的第三個癌症，她在微博發文寫道，「人生究竟要經歷多少磨難才是盡頭，又一次挑戰生死，命運將如何安排？」

由於之後需要做手術，應該會切除半個舌頭，張咪擔心粉絲再也聽不到她的歌聲，所以她趁著自己還能完整說話的時候，預先錄了幾首歌曲，後續會在病房內放給粉絲聽。

「怎麼可能會得第三個癌呢？但我會一如既往地堅強勇敢。」張咪表示一開始獲知再罹舌癌時很難接受簡直要崩潰，但是既然發生了就只好面對。

粉絲也紛紛獻上祝福，「堅強的咪姐，心疼你！抱抱你」、「早日康復！您一定能戰勝病魔！」、「安康歸來！我們等你」、「祝您早日康復 您的歌聲永遠在我心中」。

張咪積極抗癌，用最美好的樣子回歸螢光幕前，也鼓勵癌友不要放棄。(翻攝張咪微博)
張咪積極抗癌，用最美好的樣子回歸螢光幕前，也鼓勵癌友不要放棄。(翻攝張咪微博)

癌症 微博

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