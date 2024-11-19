搭檔趙露思 「珠簾玉幕」2位美女配角紅了
大陸人氣女星趙露思、劉宇寧主演的古裝劇「珠簾玉幕」正在熱播，該劇不光讓女一趙露思人氣飆升，尚新月飾演她的好姐妹「越雲岫」、謝可寅扮演的心機對手「崔十九」也獲得不少關注，尤其是兩人的高顏值，絲毫不輸趙露思，引起話題。
劇中，越雲岫一路陪伴趙露思飾演的端午，歷經和至親好友的生離死別、創業失敗、感情失意。據悉，飾演越雲岫的尚新月長相甜美清新，今年23歲的她，畢業於上海戲劇學院播音與主持系。去年，她曾在迪麗熱巴、龔俊主演的古裝劇「安樂傳」中飾演迪麗熱巴的左右手，將安樂寨軍師「苑琴」的聰慧及冷靜演繹得入木三分，頗受好評。
除了越雲岫，「珠簾玉幕」還有一個十分搶眼的女配角，那就是女扮男裝的崔十九。
崔十九在劇中原是富商崔家的嫡女，為了撐起家業女扮男裝自稱「十九郎」。她和趙露思從一開始的互相敵視，到後來的彼此救贖，劇情發展相當曲折。
據了解，崔十九是由謝可寅扮演，27歲的她是歌手出身，曾參加選秀節目「青春有你」第二季，2022年才開始參與戲劇演出。這次她在「珠簾玉幕」中，與趙露思的幾場對手戲，演技到位。而她「男裝英挺、女裝妖豔」的外型，也吸引不少關注。
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