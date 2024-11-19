我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

20年資深員工上班睡覺遭開除 他告公司 一原因獲賠近5萬元

有心律師盯上 南加華商屢被告 每次損失上萬

觀影說劇／宋佳新片「好東西」扮單親媽 不按套路出牌

娛樂新聞組／綜合報導
宋佳在劇中飾演「不按套路出牌」的前衛單親媽媽。(取材自微博)
宋佳在劇中飾演「不按套路出牌」的前衛單親媽媽。(取材自微博)

連續兩輪點映以來，電影「好東西」以其獨特幽默的風格和溫暖治癒的情感核心備受好評，收穫了極佳的口碑。影片將都市男女大膽又荒誕的新關係，幽默而生猛的兩性議題，透過時而明亮時而黯淡的生活碎片，奏成一支輕盈歡快錯落有致的舞曲。

揚子晚報報導，在路演中，有觀眾分享自表示「清新脫俗，寫實靈動，年底能有這麼一部輕鬆愉快的片子調節一下生活簡直太幸福了」。

據報導，王鐵梅（宋佳飾）是一個「不按套路出牌」的前衛單親媽媽；小葉（鍾楚曦飾）是一個每天喝酒倒貼的「清醒戀愛腦」，會在愛裡委曲求全過著「不自由」的人生，但也能隨時隨地把生活的啤酒花炸裂成熱烈的煙火；王茉莉（曾慕梅飾）是個成熟體小孩，她會在親生爸爸妄圖干涉已離婚媽媽的感情時，反向教育他「你又不是他爸，管她幹啥？」也會在媽媽經受工作重創時暖心安慰她「你已經是個那麼好的媽媽了」。

面對著應接不暇的社會壓力、情感問題、生活挑戰等壓力，她們都以一種「管他呢」的無畏精神有力回擊著。

在日前深圳路演映後互動中，編劇、導演、剪輯指導邵藝輝，領銜主演鍾楚曦現身與觀眾進行交流互動。眾多觀眾對鍾楚曦在戲中呈現出的柔軟破碎感表示驚艷，直呼與她往日在大眾心中「美強A」的形象反差巨大。

鍾楚曦也對角色表示珍惜，「我很喜歡小葉的一點是，她就算經歷了很多傷痛，她依然選擇把她的那些刺藏起來，藏在自己心裡，而把她最好、最燦爛、最無私、最柔軟的那一面展現給世界，哪怕是傷痕累累，也非常勇敢地願意去擁抱這個世界，非常勇敢，有能量，敢愛敢恨。」

上一則

許冠文、黃子華寶刀未老 「破．地獄」票房創新高

下一則

「影后」揭演藝圈現實 告五人爆曾被無視、飆罵

延伸閱讀

娜扎爆熱戀張雲龍 「他進出香閨全被拍」 網看好一面倒

娜扎爆熱戀張雲龍 「他進出香閨全被拍」 網看好一面倒
「新疆維納斯」古力娜扎遭爆戀男神「進出香閨全被拍」

「新疆維納斯」古力娜扎遭爆戀男神「進出香閨全被拍」
扯上葉珂風波…Angelababy「連發美照」 網批都是套路

扯上葉珂風波…Angelababy「連發美照」 網批都是套路
「繁花」之後…王家衞傳將拍大女主新劇 網點名「她」…意外被酸

「繁花」之後…王家衞傳將拍大女主新劇 網點名「她」…意外被酸

熱門新聞

鄧超(左起)、女兒小花、兒子等等、孫儷難得一起現身公開場合。（取材自微博）

孫儷一家四口罕同框 兒子長相拷貝媽媽、女兒複製爸爸

2024-11-09 22:00
楊冪主演的「狐妖小紅娘月紅篇」收視、口碑皆不如預期。(取材自微博)

怕被「狐妖小紅娘」拖累？ 劉詩詩新戲傳「因為楊冪」被迫改名

2024-11-11 21:30
楊紫(左)曾在活動上和馮楚軒合影。(取材自微博)

楊紫被實名爆料「陪睡」上位 … 網友炸鍋 律師秒發聲「提告」

2024-11-13 20:29
宋再臨。圖／摘自朝鮮體育

韓星宋再臨死因曝光 警方查獲遺書 他IG留「開始漫長旅程」

2024-11-12 11:41
舒淇、林心如、林熙蕾夢幻聯動出國遊玩。（取材自Instagram）

影壇3女神集體出遊 「親密床照」全曝光了

2024-11-16 07:30
葉珂黑歷史被挖出，男友黃曉明被拖累。(取材自微博)

黃曉明為女友葉珂道歉了 90度鞠躬「我一定處理好私事」

2024-11-15 23:46

超人氣

更多 >
民主黨為何慘輸？亞裔、非裔、年輕女性都改投川普 19%亞裔跑票最多

民主黨為何慘輸？亞裔、非裔、年輕女性都改投川普 19%亞裔跑票最多
曼哈頓爆連環捅人案 2死1命危…68歲華男身中數刀不治

曼哈頓爆連環捅人案 2死1命危…68歲華男身中數刀不治
川普證實將動用軍隊大規模遣返無證移民

川普證實將動用軍隊大規模遣返無證移民
灣區吃個粥+兩道菜結帳嚇壞 他一看帳單多出25%其他費用

灣區吃個粥+兩道菜結帳嚇壞 他一看帳單多出25%其他費用
中國年輕人最近流行「組團開房」 在酒店做這件事好省錢

中國年輕人最近流行「組團開房」 在酒店做這件事好省錢