觀影說劇／宋佳新片「好東西」扮單親媽 不按套路出牌

宋佳在劇中飾演「不按套路出牌」的前衛單親媽媽。(取材自微博)

連續兩輪點映以來，電影「好東西」以其獨特幽默的風格和溫暖治癒的情感核心備受好評，收穫了極佳的口碑。影片將都市男女大膽又荒誕的新關係，幽默而生猛的兩性議題，透過時而明亮時而黯淡的生活碎片，奏成一支輕盈歡快錯落有致的舞曲。

揚子晚報報導，在路演中，有觀眾分享自表示「清新脫俗，寫實靈動，年底能有這麼一部輕鬆愉快的片子調節一下生活簡直太幸福了」。

據報導，王鐵梅（宋佳飾）是一個「不按套路出牌」的前衛單親媽媽；小葉（鍾楚曦飾）是一個每天喝酒倒貼的「清醒戀愛腦」，會在愛裡委曲求全過著「不自由」的人生，但也能隨時隨地把生活的啤酒花炸裂成熱烈的煙火；王茉莉（曾慕梅飾）是個成熟體小孩，她會在親生爸爸妄圖干涉已離婚媽媽的感情時，反向教育他「你又不是他爸，管她幹啥？」也會在媽媽經受工作重創時暖心安慰她「你已經是個那麼好的媽媽了」。

面對著應接不暇的社會壓力、情感問題、生活挑戰等壓力，她們都以一種「管他呢」的無畏精神有力回擊著。

在日前深圳路演映後互動中，編劇、導演、剪輯指導邵藝輝，領銜主演鍾楚曦現身與觀眾進行交流互動。眾多觀眾對鍾楚曦在戲中呈現出的柔軟破碎感表示驚艷，直呼與她往日在大眾心中「美強A」的形象反差巨大。

鍾楚曦也對角色表示珍惜，「我很喜歡小葉的一點是，她就算經歷了很多傷痛，她依然選擇把她的那些刺藏起來，藏在自己心裡，而把她最好、最燦爛、最無私、最柔軟的那一面展現給世界，哪怕是傷痕累累，也非常勇敢地願意去擁抱這個世界，非常勇敢，有能量，敢愛敢恨。」