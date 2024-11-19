許冠文、黃子華寶刀未老 「破．地獄」票房創新高

香港二代喜劇泰斗許冠文(右)與黃子華，暌違32年再合作「破·地獄」。(圖／華映娛樂提供)

香港 殯儀題材電影「破．地獄」，由陳茂賢執導，兩代笑匠許冠文與黃子華攜手合作，與衛詩雅、朱栢康、周家怡、秦沛及金燕玲等主演。「破．地獄」團隊日前現身銅鑼灣海報劇照展揭幕禮，英皇集團主席楊受成博士與陳茂賢導演攜同許冠文、衛詩雅、艾妮及劉若寶幾位演員亮相，更即場宣布電影上映第10天便衝破6000萬港元(約5579萬人民幣、771萬美元)票房大關，賣座程度前所未見。

香港01報導，「破．地獄」作為港產文藝片，大受觀眾歡迎成為票房奇績之餘，亦於16日打破香港電影史上單日最高票房紀錄，一日內港澳票房超過900萬港元，打破由2016年警匪片「寒戰2」塵封8年的750萬紀錄，再創港產片奇蹟。該日入場觀映「破．地獄」的人次，以單日計算更超過12萬。

「破·地獄」透過香港獨特的殯葬儀式探討生死議題，上映首個周末就刷新香港電影九項紀錄，包上映當天票房即創下746萬港元的影史首日港片最佳紀錄，以10萬7344人次取得「香港電影開畫日最高入場人次」紀錄，以及上映3天創下1900萬港元票房佳績，超越「九龍城寨之圍城」今年3天破1000萬港元的紀錄等。