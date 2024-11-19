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王一博金雞獎典禮露餡？緊盯趙麗穎 再傳地下情

娛樂新聞組／綜合報導
王一博(左)被發現頻頻望著趙麗穎的方向。(取材自微博)
王一博(左)被發現頻頻望著趙麗穎的方向。(取材自微博)

大陸人氣女星趙麗穎近來運勢不錯，憑藉電視劇「風吹半夏」先是奪得飛天獎視后，後再拿下金鷹獎視后。近日，趙麗穎出席金雞獎頒獎典禮，雖未獲獎，但被網友發現，同場出席活動的王一博，頻頻將視線投向一旁的她。兩人密戀傳聞再被提起，還有網友揭露兩人不能公開戀情的原因。

趙麗穎憑藉「花千古」、「知否知否」等劇走紅，2018年與演員馮紹峰結婚，兩人育有一子，但在2021年卻無預警宣布離婚。隨後更爆出她和合作古裝劇「有翡」男主角王一博熱戀，還多次被狗仔挖出行程大量重疊、戴著情侶款骨頭項鍊，甚至在去年傳出王一博戴假髮陪趙麗穎看演唱會。

日前金雞獎頒獎典禮上，王一博穿著合身西裝，挺拔帥氣，趙麗穎則穿著甜美粉色禮服，兩人的位置在同一排，中間相隔兩人。有眼尖網友發現，整場典禮中，就算趙麗穎沒有獲獎，王一博也頻頻將視線投向她座位方向，很難讓人不多做聯想。

有網友指出，其實早在兩年前，趙麗穎、王一博就被狗仔拍到相戀證據。但王一博經紀公司擔脫粉，因此以高額費用買斷照片，並搬出公司禁愛條款，不讓兩人官宣戀情。不過，據了解，王一博的經紀約將在2026年10月到期，這段戀情屆時有望公開。

不過，趙麗穎除了和王一博傳出地下情，她和林更新的緋聞也讓粉絲津津樂道。

趙麗穎與林更新2017年合作古裝劇「楚喬傳」創下超高流量，今年二度合作的「與鳳行」更是炒足「新穎夫婦」CP，掀起不少話題；兩人也頻繁被扒出偷偷撒狗糧的畫面，被指藏著諸多「愛意」細節，但兩人始終未做出回應。

趙麗穎當天穿著一襲甜美粉色禮服，相當吸睛。(取材自微博)
趙麗穎當天穿著一襲甜美粉色禮服，相當吸睛。(取材自微博)

趙麗穎 緋聞

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