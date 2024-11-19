黃曉明新片票房仆街 網喊：新劇搭檔趙麗穎「快跑」

黃曉明主演的新片，票房、口碑雙雙遇冷。(取材自微博)

大陸知名男星黃曉明 主演新片「戴假髮的人」近日上映，沒想到票房、口碑雙雙仆街，上映3天票房才300多萬元人民幣(約41.4萬美元)，退票率甚至累積超過了10%。另一方面，趙麗穎 傳出將和黃曉明首度合作電視劇「造城者」，有粉絲擔心新劇遭到拖累，紛紛喊話趙麗穎「取消合作」、「快跑」。

堪稱黃曉明轉型之作的「戴假髮的人」，上映首日票房210萬元；上映第二天，票房對半砍，變成105.4萬元；到了第三天，更是直接從七位數跌到了六位數。而相關評論也幾乎都是負評，最讓人想不到的是，連退票率都累積超過了10%。

有網友直接挑明，不想看「戴假髮的人」是因為「不想給黃曉明的女友葉珂送錢，讓她買包買表買奢侈品」。

還有趙麗穎的粉絲跳出來護主，擔心她和黃曉明合作的新劇「造城者」會受到牽連，因此喊話她「快逃」。更有人直言，希望取消兩人合作，把黃曉明從「造城者」劇組中換掉。

據悉，「造城者」近日已經在福州正式開機，該劇以20世紀80年代初期為故事背景，講述在時代的洪流中，一群秉承著「造城」態度的年輕人，用自己的努力和眼界，敢為人先，在陽光燦爛的80年代譜寫了華麗篇章的故事，主要演員還有朱媛媛、劉樺、董可飛、吳晏殊等。