邱澤獨特破碎感 導演張岩邊拍邊落淚 喊「卡」仍淚流不止

邱澤身上那種獨特的破碎感，獲得導演青睞。（取材自微博）

由邱澤 、郎月婷主演的愛情電影「那個不為人知的故事」正在熱映，導演張岩表示，回憶起那段拍攝經歷，依然還會被片中陳銘生和楊昭的故事「所虐」。他記得在拍攝「那個不為人知的故事」時，就算喊停了或者是關了鏡頭，這兩位演員也哭得不行：「他兩個在鏡頭裡流淚；我鏡頭外哭，真是一場『沉浸式』拍攝。喊『停』之後，我們三個人就各自靜立，用紙巾拭淚，沉默持續了整整一分鐘，他倆真是把角色狀態帶到了生活裡。」

新京報報導，「那個不為人知的故事」改編自作者Twentine同名小說，原著描寫的感人至深的戳心虐戀故事引人落淚，在豆瓣獲得8.7的高評分。今年適逢小說發表的第十年，這個超人氣IP也在近百萬人的千呼萬喚中被首次搬上大銀幕。

電影講述腿有殘疾的計程車司機陳銘生（邱澤飾）偶然遇見了性格清冷的文物修復師楊昭（郎月婷飾），陳銘生隱忍克制的性格令楊昭充滿好奇，兩人逐漸陷入一段不可自拔的愛戀。隨著感情加深，楊昭始終覺得陳銘生對自己有所保留，終於在一次旅行中撞破他是臥底緝毒警的秘密，二人的感情再次面臨選擇。

張岩表示，他在拍攝過程中並沒有刻意區分觀眾群體，無論是原著粉絲還是新觀眾，他都希望電影能夠觸動人心，「好故事本身就是最大的吸引力，無論是書迷還是影迷。 「為了讓更多的觀眾喜歡，張岩在創作過程中徵求了不少書迷的意見，進入了很多社交平台書迷的群組，他發現大家都有很多觀點輸出，並且重合度非常高，他知道自己的感受和多數觀眾一樣，所以也有信心將這個故事拍好。

張岩在電影中也巧妙創新：「在陳銘生談論日出，楊昭談論日落的兩場戲中，我採用了台詞前置的手法。劇本里，他們在海邊有一大段對話，但我在之前的鏡頭中就已經讓他們說出了這些台詞。夜幕降臨，他才能恢復警察的身份，日落之後才能回歸自我。採用了類似分割畫面的手法，讓兩人在不同的場景中同時出現，這樣稍微減輕了他們之間的割裂感。活動轉化為影像非常困難，這要求我們在劇本上做出調整，並透過演員的表演和他們的狀態，盡可能地用鏡頭捕捉並表達出角色當時的情感。

對於「那個不為人知的故事」的主演，成為這部電影成功的關鍵，張岩強調了「演技派」的重要性。在選擇演員時，他主要重視的是演技和氣質的搭配。儘管以前沒有和邱澤合作過，但他看過對方不少電影，在決定做這個電影並設計搭建陳銘生的角色形象時，他的腦海中就出現了邱澤，「我細讀了很多小說，隨著故事的深入，陳銘生的形象、言談舉止在我腦海中逐漸清晰起來，那時，我心中浮現的正是這位演員的身影。本性善良的小混混角色，他在收取保護費時遇到家境困難的人家，不僅沒有收到錢，反而慷慨解囊。」

張岩說：「這與陳銘生有幾分相似，他們都會是用最狠的言語掩蓋最溫暖的心。這部電影充分展現了邱澤在表演上的多面性，包括他身上那種獨特的破碎感，這與我心目中的陳銘生完美契合。

邱澤也為角色做了長時間的深入準備。 「邱澤研究了許多緝毒警察破獲的案例，我們也提供了一些相關資料。因為角色的腿部有殘疾，我們在邱澤的鞋裡裝了特製的鋼板鞋墊，讓腳部無法活動。腳踝部分也纏上了繃帶，並插入了類似鞋拔子的支撐物，使他的步態更貼近人物。殘疾的狀態，包括對腳部的固定和走路時腳尖的故意彎曲，一遍遍尋找角色的狀態，甚至在腳部失去感覺時也不解開，以體驗角色的真實感受。在張岩看來，邱澤總是能夠給出規定表演情境之外的更多東西，帶來許多意外和驚喜。」