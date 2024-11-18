舒淇合體閨密林心如、林熙蕾 曬比YA素顏床照

舒淇、林熙蕾、林心如素顏床照曝光。(取材自微博)

台灣女星舒淇(本名林立慧)在Instagram曬出旅遊短片，片中出現林心如 、林熙蕾兩大知名女星。三人友愛互動，最為吸睛的就屬三人在飯店內自拍，其中林心如與林熙蕾分別著淺色及深色的睡衣，一同躺在床上蓋著棉被，而舒淇則是身穿奶茶色睡衣，手舉高掌鏡與她們比YA自拍。網友高喊：「台灣美女。」

舒淇近日在Instagram分享和林心如、林熙蕾一起出國旅遊影片。影片中，三人一起去看山景、吃冰淇淋、享受美食，可以看到三大美女都素顏出鏡，戴著帽子、搭配簡單帽T和牛仔褲。

影片最後還放三人在飯店房間裡的自拍，林心如和林熙蕾穿上睡衣躺在床上，舒淇則是負責掌鏡，開心的對著鏡頭比YA。

舒淇配文寫下「好久不見之林家女孩150之旅」，幽默透露三位姓林女孩，年齡加起來快要150歲，一點也不介意年齡問題。林心如留言：「開心開心150。」林熙蕾留言：「好開心！謝謝老公。」

影片曝光後，粉絲驚喜道：「林家的孩子最美」、「原來大明星平常拍照也跟普通人擺一樣的姿勢」、「人好美bgm好聽」、「都是我喜歡的姐姐」、「台灣美女」。