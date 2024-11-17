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看瘋馬秀遭軟封殺… Angelababy傳將全面復出

娛樂新聞組／綜合報導
Angelababy有望全面復出。（取材自微博）
Angelababy有望全面復出。（取材自微博）

香港女星Angelababy從影多年，一直都是許多粉絲心目中的女神，但先前被網友瘋傳遠赴法國巴黎，觀看瘋馬秀，被網友認為是在支持色情產業，更因此遭到中國官方「軟封殺」。直到今年年初社群才被解禁，但她的工作量大幅減少。近日知名狗仔劉大錘在直播中爆料，有「二字帶英文名」的藝人將有好消息傳出，引發網友熱烈討論，直指該藝人可能就是Angelababy，可能全面復出。

Angelababy日前空降微博超話，附上美照和粉絲喊話：「想念大家。」傳達出想和粉絲見面的渴望，但事業上卻還是沒有動靜，讓不少粉絲等得相當心急。其實解禁後的Angelababy將時間投入陪伴兒子小海綿，曾多次被目擊與兒子一起逛街，頻繁現身香港街頭。

近日狗仔劉大錘開直播透露「二個字有英文名的藝人」會傳出好消息，雖未明講是誰，但留言區網友紛紛猜測是Angelababy。

劉大錘爆料稱：「我們聽到比較靠譜的信息說會傳出來好消息，肯定是有影兒了，不然我也不會在這兒跟你們講，就是那兩個字，然後有英文名的那個藝人，不提名了。但是我們確實聽到這個事，我相信她的粉絲們怎麼也會開個香檳。」

狗仔爆料引發熱議，許多人猜測Angelababy有望在明年全面回歸演藝圈。更有消息指出，她主演的古裝劇「相思令」可能於明年播出，因為今年騰訊的招商會名單中，「相思令」已被列為待播作品。

Angelababy 香港 解禁

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