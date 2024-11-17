傳離了「八爺」鄭嘉穎 陳凱琳：有人炒作

鄭嘉穎(前)被爆和陳凱琳離婚，當事人無奈否認。(取材自微博)

曾在中國電視劇「步步驚心」中演出「八爺」的鄭嘉穎，和小22歲女星陳凱琳因合作電視劇「殭」戲假情真發展成情侶，並於2018年8月結婚，同年11月宣布懷孕，隔年生下長子Rafael，2020年7月生下次子Yannick，2023年1月再曝光老三Carlos誕生。最近內容農場狂傳「陳凱琳含淚宣布離婚」，陳凱琳日前出席活動被問此事表示很無奈，指可能有人想要炒作製造話題和點閱率。

綜合港媒報導，近日有不少網路謠言，指鄭嘉穎和陳凱琳婚變，還有關鍵字「揭鄭嘉穎真面目」上了熱搜。陳凱琳日前出席超市站台活動，澄清離婚傳言都是子虛烏有，「可能有人想製造話題，這不是事實」。她更笑說，可以順便練習加強EQ。

陳凱琳五年生三子，且產後迅速瘦身，甚至比過往更瘦。日前她在社交平台分享做菜影片，便有網友擔心她過瘦，還有人直言「原本很美的…但…骨瘦如柴了」，抑或有人稱太瘦沒福氣。

而鄭嘉穎為了養育三個孩子，即使50多歲，仍要努力工作。但他去年被發現獨自一人在醫院吊點滴，疑似健康亮紅燈。

鄭嘉穎和陳凱琳結婚以來一直都感情很好，鄭嘉穎不時拍影片分享生活日常，還自己爆料在家裡是「女尊男卑」，是十足的寵妻狂魔。