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連囚服都是收腰款？ 趙露思「珠簾玉幕」造型惹議 服裝師說話了

娛樂新聞組／即時報導
趙露思在「珠簾玉幕」中的囚服被發現是「收腰款」。(取材自微博)
趙露思在「珠簾玉幕」中的囚服被發現是「收腰款」。(取材自微博)

大陸人氣女星趙露思、劉宇寧主演的古裝劇「珠簾玉幕」正在熱播，不過趙露思人紅是非多，近期除了因整容疑雲、大型活動妝髮不適當屢屢成為熱搜話題人物之外，就連在劇中的造型也讓網友有話說。她近日的「囚服」被發現竟是收腰款式，遭網友吐槽太不嚴謹。

最新劇情中，趙露思被陷害扯上殺人凶案入獄，但眼尖網友發現，她在牢中所穿的囚服竟然是量身打造的「收腰款式」，就連妝容都很精緻，不解地問，「身在古代囹圄的人能如此精緻地活著？」

對此，該劇服裝師韓廣仁發文親自上線解釋，劇中女主角並未被定罪，只是有嫌疑被收押，「此為圓領中衣，非囚服。」

除了囚服，還有網友提到，趙露思劇中出現過的「高顱頂大波浪髮型」也讓人很出戲，有粉絲出面解釋，「該段劇情設定發生在西域，這樣的造型很正常」，還有人說，「趙露思本身就是髮量多，只要綁過的頭髮拆掉後就會呈現波浪造型，這是生活常識好嗎？不懂一天到晚黑什麼」。

其實，這已經不是「珠簾玉幕」第一次引起質疑。不久前，趙露思工作室發布了「珠簾玉幕」系列套圖，被網友質疑抄襲楊紫工作室此前推出的「長相思」系列套圖，一度引發熱議。

趙露思主演「珠簾玉幕」再收一波人氣。(取材自微博)
趙露思主演「珠簾玉幕」再收一波人氣。(取材自微博)

趙露思

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