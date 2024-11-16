虞書欣搭機穿肚兜裝裸背 昔日胖妞變「腰」精

虞書欣穿著水藍色肚兜現身機場。(取材自微博)

28歲大陸女星虞書欣，曾參與選秀節目，成功以第二名姿態組成限定女團活動。近期和男星丁禹兮二度合作的古裝新劇「永夜星河」開播也引發大家關注在新劇「永夜星河」中二搭丁禹兮，上演「穿書」少女與黑蓮花之間從相看兩厭到相知相惜的羅曼史。11日她飛往泰國 ，在機場以超絕「水藍色肚兜」no bra裸背，引起網友們瘋狂熱議。

虞書欣剛出道時曾被嘲胖、腫、水桶腰、大餅臉，但她一直默默努力減肥，在拍攝古裝劇「雲之羽」時瘦成紙片人，這次在泰國機場現身時身穿Chrome Hearts肚兜款式上衣，背後毫無布料僅用上下兩條綁帶環繞支撐，完美背部曲線與腰身線條一覽無遺，展現長期努力維持身材的成果。

日前虞書欣出席「微博 視界大會」活動，身穿淺紫魚尾禮服，平口設計露出精緻鎖骨，工作室分享的精美照片，果然是美出新高度，但是現場零修圖的照片讓網友嚇壞，不僅整個人很臃腫、臉也比較圓潤，170公分的她更顯得矮小。

事實上虞書欣為了瘦身下了很多功夫，過去她曾分享減肥小祕訣，包括早晨的黑咖啡 ，她不藏私地說：「喝冰美是真的能控制食慾。」另外，三餐盡量選擇低碳水食物，像是紫薯、地瓜、玉米、燕麥，有飽足感但熱量不算高。