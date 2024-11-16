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關之琳怨爸外遇離家 斷絕父女情30年 1原因2人終和解

記者陳穎／綜合報導
關之琳(右)曾和爸爸關山一起同台。 （本報資料照片）
關之琳(右)曾和爸爸關山一起同台。 （本報資料照片）

香港第一美人關之琳，外表光鮮亮麗，卻有著一段永遠心痛的家庭故事。她的父親關山，也是紅極一時的影星，卻在關之琳小時候外遇拋棄家庭，讓關之琳對父親很不諒解，父女感情破裂長達30年。直到2010年，關山中風入院，父女倆的關係才因此化解。此後，關之琳用心照顧父親身上，直到父親2012年去世。關山也在彌留之際，向女兒表達了歉意和愛意。

關之琳出生於1962年，她的父親關山是當時著名的電影明星。關之琳曾回憶，小時候父母經常吵架，父親身邊總是有美女環繞，為了抓住老公的心，關之琳的母親張冰茜又替他生下一個兒子，但這並沒有讓這段婚姻繼續維持下。

1975年，關之琳的父母正式離婚，母親帶著弟弟去了國外，父親則帶著新歡去了台灣。年僅13歲的關之琳，獨自一人面對生活，她將這一切歸咎於父親，怨恨的種子在心裡生根發芽。

1982年，關之琳與大她16歲的富商王國旌相識，兩人迅速墜入愛河並閃電結婚。這樁婚事遭到了關山的強烈反對，因為王國旌是出了名的花花公子。為了讓女兒打消嫁人的念頭，關山不惜以死相逼，沒想到反而激發了關之琳的叛逆，但這段婚姻僅維持了半年就宣告破裂。關之琳的離婚，讓關山感到十分自責。他認為是自己當年拋棄家庭，才導致女兒婚姻的不幸。為了彌補過錯，關山試圖與女兒修復關係，卻遭到關之琳的拒絕。父女之間的矛盾，就此加深。

2010年，關山中風入院。得知消息的關之琳，立刻放下工作趕到醫院。在病床前，她釋懷對父親的怨恨，與他冰釋前嫌。此後，她把大部分精力都放在了照顧父親身上，直到父親2012年去世。關山也在彌留之際，向女兒表達了歉意和愛意。

父親去世後，關之琳不僅為他舉辦了隆重的葬禮，還為他購買了一套價值高達400萬港幣的墓地，盡最後一份孝心。

關之琳一直是很多男性心目中的女神。（取材自微博）
關之琳一直是很多男性心目中的女神。（取材自微博）

中風 香港

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