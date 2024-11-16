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祝緒丹憑「永夜」翻紅 于正稱「女配沒上桌」

娛樂新聞組／綜合報導
祝緒丹最近憑藉「永夜星河」中的出色表現，成功翻紅，贏得了觀眾的喜愛。（取材自微博）
祝緒丹最近憑藉「永夜星河」中的出色表現，成功翻紅，贏得了觀眾的喜愛。（取材自微博）

祝緒丹過去曾在知名編劇于正的劇中飾演女配角色，但並未因此獲得太多關注。直到最近，她憑藉「永夜星河」中的出色表現，成功翻紅，贏得觀眾的喜愛。

在祝緒丹憑藉「永夜星河」火出圈之際，有網友在于正的微博留言，詢問他現在是否能給祝緒丹女主角的機會。沒想到于正卻回覆：「女配上桌了嗎？沒有，我想去找虞書欣，我只找扛劇。」這番話，不僅讓祝緒丹的粉絲感到不滿，也引發網友們的廣泛討論。

事實上，于正和祝緒丹年初就曾因「五福臨門」的換角風波而鬧得沸沸揚揚。當時，該劇在開拍前突然更換了其中一位主演，而于正在直播間中暗指祝緒丹辭演，言辭間充滿了不滿。

他透露自己曾經給祝緒丹機會，但她卻為了番位選擇了另一部劇，這讓于正感到十分氣憤。隨後，于正更是在劇集開機現場當眾指責那位來不了的演員，言辭激烈，引發了廣泛討論。

雖然祝緒丹對此事並未直接回應，但這場風波無疑讓兩人的關係降到了冰點。

祝緒丹近日被傳出與丁禹兮傳出緋聞，對此，祝緒丹特地在直播說明，以及在微博發文澄清「我們4個就是關係特別好的朋友」，並指出「有人說小丁看我的眼神比較深情，是不是有點什麼，他就是看好朋友的眼神」，無奈表示「不要亂猜忌」。

微博 緋聞

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