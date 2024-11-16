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影壇3女神集體出遊 「親密床照」全曝光了

娛樂新聞組／即時報導
舒淇、林心如、林熙蕾夢幻聯動出國遊玩。（取材自Instagram）
舒淇、林心如、林熙蕾夢幻聯動出國遊玩。（取材自Instagram）

女星舒淇(本名林立慧)在IG曬出旅遊短片，片中出現林心如、林熙蕾2大知名女星，3人友愛互動，最為吸睛的就屬三人在飯店內自拍，其中林心如與林熙蕾分別著淺色及深色的睡衣，一同躺在床上蓋著棉被，而舒淇則是身穿奶茶色睡衣，手舉高掌鏡與她們比YA自拍，網友高喊：「台灣美女」。

舒淇近日在IG分享和林心如、林熙蕾一起出國旅遊影片，並配上BLACKPINK成員Rosé和火星人布魯諾合作的大熱歌曲《APT.》，影片中，三人一起去看山景、吃冰淇淋、享受美食，可以看到三大美女都素顏出鏡，戴著帽子、搭配簡單帽T和牛仔褲。

影片最後還放三人在飯店房間裡的自拍，看得出來是玩了一整天，準備要睡覺前的樣子，林心如和林熙蕾穿上睡衣躺在床上，舒淇則是負責掌鏡，開心的對著鏡頭比YA。

舒淇配文寫下「好久不見之林家女孩150之旅」幽默透露三位姓林女孩，年齡加起來快要150歲，一點也不介意年齡問題，林心如留言：「開心開心150。」、林熙蕾留言：「好開心！謝謝老公、」影片曝光後，粉絲驚喜：「林家的孩子最美」、「原來大明星平常拍照也跟普通人擺一樣的姿勢」、「人好美bgm好聽」「都是我喜歡的姐姐」、「台灣美女」。

舒淇、林熙蕾、林心如素顏床照曝光。（取材自Instagram）
舒淇、林熙蕾、林心如素顏床照曝光。（取材自Instagram）

舒淇、林心如、林熙蕾三人本是好閨密。林熙蕾2011年嫁給商人楊晨，婚後育有兩名女兒並淡出演藝圈。林心如2016年與霍建華結婚，生有一女「小海豚」。舒淇也在2016年嫁給香港男星馮德倫。

舒淇、林心如、林熙蕾夢幻聯動出國遊玩。（取材自Instagram）
舒淇、林心如、林熙蕾夢幻聯動出國遊玩。（取材自Instagram）

林心如 火星 香港

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