「新疆維納斯」古力娜扎遭爆戀男神「進出香閨全被拍」

古力娜扎與張雲龍曾一同登上綜藝節目「旅行任意門」。（取材自微博）

有「新疆 維納斯」之稱的大陸女神古力娜扎與男星張雲龍爆疑似戀愛中，網友對兩人緋聞 則樂見其成，表示支持。

大陸狗仔「娛樂圈趙大明白」日前爆料古力娜扎與張雲龍疑似戀愛中，並曝光拍到男方進去女方香閨的畫面。

綜合媒體報導，曝光的影片中先拍到古力娜扎在助理陪同下返回家中，隨後張雲龍出現在同一地方，古力娜扎的助理則到一樓接張雲龍上去。而張雲龍似乎在古力娜扎家過夜，隔天中午才離開。狗仔數日後則又拍到張雲龍在古力娜札助理帶領下上樓。

古力娜扎與張雲龍爆出戀情。（取材自微博）

對於戀情緋聞，大部份網友覺得兩人很配，「這對可以」、「看節目挺和的」「我就知道我的CP是真的」、「挺好的呀！男的帥女的好看在一起很養眼！祝福」，獻上祝福。

古力娜扎過往曾認愛男星張翰，但戀情不被看好，交往3年後宣告分手，之後古力娜扎曾與合拍電視劇的男星徐開騁傳緋聞，男方遭演員女友張天愛指控劈腿，古力娜扎意外陷小三風波，她當時正面回應表示自己從不是小三，未來更不會當小三。

而張雲龍曾與女星鍾楚曦傳緋聞，女方則在今年情人節時公開是與男星侯雯元交往。張雲龍入行以來緋聞少，如今被爆出去古力娜扎香閨疑似談戀愛，獲得網友一面倒支持。

古力娜扎與張雲龍今年曾一同登上綜藝節目「旅行任意門」，當時兩人在節目上的互動非常有愛。張雲龍對古力娜扎呵護有加，甚至在分析女方時講解得非常仔細，看起來相當了解對方內心世界，因此在節目播出後，許多粉絲都在敲碗兩人可以真的在一起。

兩人被爆疑似戀愛，至目前為止皆尚未有所回應。