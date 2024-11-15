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「影后」上位翻版？張婉瑩被爆當小三 真相全招了

記者陳穎／綜合報導
張婉瑩飽受流言之苦。（取材自微博）
張婉瑩飽受流言之苦。（取材自微博）

中國知名編劇、製片人于正上個月簽下古典美女張婉瑩，被外界視為即將大紅的新人，沒想到她馬上被爆出當小三的黑料，指她為了上位不擇手段，似乎和現在最夯的台劇「影后」如出一轍。她第一時間立刻跳出來否認，並表示早在2022年就報警，沒想到謠言又被翻出來，張婉瑩為此再跑一趟警局。經過一個月後，張婉瑩公開調查結果。

張婉瑩在微博透露：「經調查，我是被誹謗的」，表示她報案後，對方承認內容是捏造的不實訊息，在2022年就刪除發文，沒想到謠言仍遭網友瘋傳至今。張婉瑩考量原PO年紀小，當年很快就刪除發文，並向她誠懇道歉，為不讓對方留案底，就沒有追究刑事責任。如今因為和于正簽約，竟又被挖出這段往事，讓她覺得很倒霉。

張婉瑩希望事件到此為止，她強調，之後如果再有誹謗、侮辱行為，絕對會追究法律責任。貼文曝光後，張婉瑩獲得許多網友留言支持，而于正第一時間也轉發張婉瑩微博，並發文力挺：「很多造謠詆毀者一細查居然是未成年人，我們就會陷入兩難。不法辦就會被持續網暴，法辦又感覺毀掉了別人的一生，我們必須要用法律的武器來捍衛自己」。

張婉瑩古裝扮相甜美。（取材自微博）
張婉瑩古裝扮相甜美。（取材自微博）

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