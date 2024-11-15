侯佩岑自爆「婚姻中有6個人」 網拷問：有沒有周杰倫？

侯佩岑分享自己的婚姻觀。（記者王聰賢／攝影）

侯佩岑在微博分享長文，提出「婚姻中有6個人」的觀點，此話一出立刻上了熱搜，有網友以為是她在說生命中出現過6個男人，甚至有網友直問：「這6個有沒有周杰倫 ？」

侯佩岑最近在中國綜藝節目「再見愛人」暢談婚姻觀，指很多人在婚姻中為了達到所謂的「完美」標準，不斷努力迎合對方的期待，反而忽略了真實的自己。她更有感而發在微博分享長文，提出了「婚姻中有6個人」的觀點，她認為婚姻不僅涉及兩個人的真實自我，還包括各自的理想化形象和對方眼中的自己。

網友們對侯佩岑的觀點反應不一。有些人表示驚訝和不解，質疑這一概念的真實性，但也有人則表示認同，認為這是一個值得深入探討的新視角，每個人都試圖在其中找到平衡。

侯佩岑強調，建議夫妻雙方要勇於真實地表達自己的感受，不要害怕負面情緒的存在。只有通過坦誠的交流，才能更好地理解對方，共同解決問題。許多網友也贊同這一觀點，認為真誠的溝通是維護婚姻健康的重要手段。

而侯佩岑在主持「再見愛人」時，看到楊子批評妻子黃聖依創業是「詐屍型創業」，更處處嫌棄她，忍不住喊話要黃聖依別再忍，趕快脫離男方控制，做自己。她看到楊子談黃聖依是「老天賞飯吃」時，和中國網紅Papi醬一搭一唱嗆楊子「沒飯硬吃」、「從黃聖依嘴裡搶飯吃」，以及當觀察團嘉賓武藝表示黃聖依自我提升，多方斜槓，倒是不清楚楊子的定位為何時？侯佩岑直酸「我覺得楊子的代表作是黃聖依！」都讓網友直呼「嗆得好」。