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扯上葉珂風波…Angelababy「連發美照」 網批都是套路

娛樂新聞組／綜合報導
Angelababy曬出以月亮為背景的美照，網友議論紛紛。(取材自微博)
Angelababy曬出以月亮為背景的美照，網友議論紛紛。(取材自微博)

知名女星Angelababy自從2022年與黃曉明離婚後，沉寂不少，加上瘋馬秀事件，讓她遭到「軟封殺」。近日，隨著黃曉明認愛網紅葉珂，引發一連串風波，Baby都沒有公任何聲音，反而是日前突然在社交平台連發6篇貼文，與粉絲開心互動。不過，有網友稱在這個節骨眼試探復出，是別有用心。

Baby特地PO出穿著粉色中式裙裝、以月亮為背景的美照，配文寫道，「嘀嘀冒個泡」、「想念大家」、「希望你們天天開心呀」等，展現親和力。從照片中可見，Baby氣色紅潤，身材纖細，狀態相當不錯。粉絲看了紛紛大喊，「終於營業了，真的好想你」。

但有網友指出，Baby的妝容不太自然，面部表情管理不佳，連修圖風格也變成時下流行的網紅風，和她昔日的拍照質感差距不小。

也有不少網友不買帳，稱Baby選在葉珂宣布退網的風尖浪口上曬美照，是一種套路，目的只是想讓粉絲為她保駕護航，幫助她復出成功，是別有用心。

另外，黃曉明女友葉珂的前夫、「礦山太子」王命金，日前宣布將對葉珂的不實言論提告。

據悉，葉珂曾多次公開抨擊前夫外遇、逼自己淨身出戶，對此，王命金痛批葉珂謊話連篇，一次次為了轉移風口浪尖利用他去洗白，宣布將向葉珂的不實言論提告，還說，「我一不會做網紅明星，二不會帶貨，我只想安靜的生活，放過我吧」。

黃曉明 Angelababy

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