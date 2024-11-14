邱澤再演虐戀「不為人知的故事」：現在都沒走出來

邱澤在電影「那個不為人知的故事」中再次飾演虐戀角色。(取材自微博)

從「當男人戀愛時」到「最好的相遇」，再到正在熱映的「那個不為人知的故事」，邱澤 近年來出演的幾部電影獲得不少觀眾「虐得不行，哭得不行」的評論，也是因為這些電影的相對悲情故事走向，讓他被稱為「天選虐戀男主角」。

新京報報導，其實，邱澤自從2001年出道後，在角色的選擇上展現出的是多面性，但他天生眼神憂鬱、氣質優雅，這份獨特魅力反而令他在演繹深情或複雜角色時更具說服力。所以有評論稱「邱澤的五官組合給他帶來了一種邊緣的易碎感，這種獨特的氣質讓他在演繹悲劇或情感複雜的人物時更具吸引力」。

電影「那個不為人知的故事」由張岩執導，邱澤、郎月婷領銜主演，電影改編自同名小說，原著將一段戳心虐戀的情感故事講述得引人落淚，在豆瓣讀書獲得8.7的高評分，而在今年恰逢小說發表的第十年，這個超人氣IP也在眾多讀者的千呼萬喚中被首次搬上大銀幕，片中腿有殘疾的出租車 司機陳銘生則由邱澤飾演。

邱澤說，當他在劇本中看到陳銘生的第一個感覺是理解，他說這個角色身上有一些他的影子，也非常理解角色的心情，這些都讓邱澤能更好地進入陳銘生內心世界。陳銘生偶然遇見了性格清冷的文物修復師楊昭（郎月婷飾），陳銘生隱忍克制的性格令楊昭充滿好奇，兩人逐漸陷入一段不可自拔的愛戀。隨著感情加深，楊昭始終覺得陳銘生對自己有所保留，終於在一次旅行中撞破他是臥底緝毒警的秘密，二人的感情再次面臨選擇。

邱澤表示，演出陳銘生這個角色讓他在情感上經歷了一次巨大的波動。他需要理解角色的內心世界，深入探討他所經歷的痛苦與掙扎，「從他失去一切開始，到最終的反擊，這個過程是極其艱難的。」在電影拍攝的過程中，邱澤不僅要面對複雜的情感戲，還要仔細研究陳銘生的生活背景和心理狀態。

而對於這次進入角色的深淺拿捏程度，也是一個挑戰，邱澤說這次的表演方法，就是毫無保留：「我必須將自己完全投入進去，像當時拍影片『誰先愛上他的』的時候也是，必須非常深地進入角色才行。」邱澤說：「其實，我好像到現在也還沒完全走出來，至今仍是覺得消耗挺大的。到現在，突然想到片中的某一環節，情緒就會有所牽動。」