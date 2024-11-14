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向佐「摸鼻子」暴紅變「頂流」？ 向太4字神回覆 網友笑翻

娛樂新聞組／即時報導
向佐摸鼻子暴紅，被指晉升頂流明星。(取材自微博)
向佐摸鼻子暴紅，被指晉升頂流明星。(取材自微博)

向佐主演的新片「門前寶地」，雖因票房失利，最終改以網路電影形式發行，但因他在片中滑稽演出，引起不少網友關注，尤其是他摸鼻子的動作，掀起一股模仿風潮。近日，有網友在向太陳嵐的社交平台留言，稱她的兒子向佐晉升頂流明星了，沒想到，向太回覆讓不少網友笑翻。

香港01報導，在電影「門前寶地」中，向佐有多場大耍功夫的場面，但認真耍功夫的模樣反而顯得滑稽，就好像掃腿動作，看起來像跳舞，還不時要做一個摸鼻子的動作，看似認真的模樣反而喜感十足，令不少網友直指他有喜劇天分。

而這個模鼻子的動作，意外掀起潮流，坊間有不少人都爭相模仿，就連迪士尼卡通人物都跟上流行。而向佐個人人氣也攀升不少，他所到之處湧現不少粉絲接機，人氣相當高。連向佐自己都說，這是入行20年來第一次有粉絲接機。

而身為媽媽的向太陳嵐似乎也有留意兒子的動向，在社交平台上PO出他日前現身長沙的畫面，卻引來網友留言稱，向佐現在變成了頂流，沒想到向太笑言，「我的好閨密們，你們別這樣『誇』他了，他當真啦！」這個有趣回答，讓不少網友笑翻。

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