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胡軍帶兒子看航展「當年那個說要開戰鬥機的孩子長大了」

娛樂新聞組／即時報導
胡皓康參觀航展，網友感嘆「當年那個說要開戰鬥機的孩子，長大了」。（取材自微博）
胡皓康參觀航展，網友感嘆「當年那個說要開戰鬥機的孩子，長大了」。（取材自微博）

第十五屆中國國際航空航天博覽會12日在廣東珠海開幕，演員胡軍帶著他的兒子胡皓康到航展現場，並曬出多張兒子與現場展品合影，發文稱「他最喜歡的生日禮物！」

九派新聞報導，前一天胡軍才發文祝兒子胡皓康生日快樂，「有兒不愁長…期待明天的珠海航展開幕式！」

據報導，2015年7月胡軍帶著兒子胡皓康加盟湖南衛視親子戶外真人秀節目「爸爸去哪兒第三季」，年僅7歲的康康因成熟懂事且熱愛軍事被網友熟知；節目裡，胡皓康說自己懂一點點民航機，知道水平儀、儀表板、油門等。

據胡軍說，胡皓康12歲時就曾給電影「長津湖」劇本指出錯誤，也獲得導演和軍事專家的一致認可。2023年，胡軍主演的電影「長空之王」上映時，他曾談起胡皓康的航空夢，「他想做戰鬥機的飛行員」，胡軍還曾表示兒子對於飛機、槍砲等內容的了解比自己還要多。

胡軍拍「長空王」時，胡皓康來劇組探班，跟導演一拍即合，就各種軍備聊得熱火朝天，後來還被劇組邀請去當電影的「青少年推薦官」。某次「長空之王」路演現場，觀眾向胡軍提問，胡皓康是否會加入航空人大家庭，胡軍直言「可能性很大」。

珠海航展現場，許多人偶遇胡軍和胡皓康；胡皓康航展現場接受採訪直呼：「殲-35A太帥了，無法用言語形容！」

看到胡皓康現在更成熟的樣子，還有對軍事只增不減的熱愛，不少網友表示，「當年那個說要開戰鬥機的孩子，長大了」。

胡軍（左）帶兒子胡皓康（右）看珠海航展。（取材自微博）
胡軍（左）帶兒子胡皓康（右）看珠海航展。（取材自微博）

親子 長津湖

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