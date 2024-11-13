觀影說劇／丁禹兮甜戀19歲的她 鴛鴦浴「告白吻」百萬人搶看

「長樂曲」中，丁禹兮(右)、鄧恩熙唯美「鴛鴦浴告白吻」掀討論熱潮。（圖／愛爾達電視提供）

中國男星丁禹兮和鄧恩熙主演古裝劇「長樂曲」，該劇網路開播短短8天就累積超過1億播放量，丁禹兮在劇中飾演的「沈渡」是內衛府大閣領，專職偵查、監視與刺殺、有著「白無常」封號，丁禹兮說，「比起先前飾演過的角色，沈渡更沉穩一點，也希望觀眾能看到我在這個角色上，表演能力和習慣的改變」。

該劇改編人氣小說「長安銅雀鳴」，丁禹兮、鄧恩熙攜手查案，在關鍵時刻互相扶持、感情逐漸升溫，揭開驚天陰謀。 兩人實際年齡相差10歲，但戲裡戲外互動，看不出年紀差距，在一次的合體訪問中，被問喜歡白天和晚上，雖說雙方各說各的答案、看似毫無默契，但鄧恩熙馬上解釋說：「我知道你選白天是因為（沈渡）有夜盲症，而我在晚上就是他的眼睛。」這讓不少劇迷們直呼：「愛上『三沈有幸（劇中角色的CP名）』就是我的三生有幸！」、「差10歲愛情就是好嗑！」等留言。

兩人首度合作，也有多場超甜名場面，其中「共洗鴛鴦浴告白吻」的片段更是在短影音平台累積超過百萬人觀看，鄧恩熙害羞的說：「這部戲有很多我的第一次，比如說第一次拍吻戲，其實很緊張，（丁禹兮）他會一直傳授他的經驗給我，我們在現場也一起交流、討論，像是哪個角度看起來比較好看、感情比較濃烈，他就像大哥哥一樣，從工作到生活、什麼都會跟你分享，很謝謝他。」