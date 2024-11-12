鄂靖文被封最醜星女郎 「紅不起來」讓周星馳感到內疚

周星馳(右)和鄂靖文合作「新喜劇之王」。(取材自微博)

香港 演員「星爺」周星馳 是喜劇天王，執導過的電影創造許多經典，更捧紅一大票「星女郎」，包含張雨綺、朱茵、徐嬌、黃聖依等人，只要演過星爺的電影，很難有不紅的人，但是卻有一位「星女郎」卻始終紅不起來，還被貼上「最醜星女郎」標籤，星爺曾坦言：「對她感到內疚。」

大陸女星鄂靖文在2019年被周星馳相中演出「新喜劇之王」成為星女郎，不過相較朱茵、徐嬌、張雨綺等美女，她的外貌比較沒有記憶點，演出後常常被拿來比較，被外界揶揄是「最醜星女郎」。再加上周星馳、張柏芝 一起合作的「喜劇之王」太經典難以超越，鄂靖文本來就已經沒有張柏芝美麗，「新喜劇之王」自然沒有暴紅。據悉，當時周星馳也對作品的題材不滿意，所以非常愧對鄂靖文。

不過也有網友認為鄂靖文不紅的原因，不僅是「新喜劇之王」慘敗，還有人直言她很少更新社群動態，也不和與粉絲互動，下戲後更是很少露臉，根本無法累積人氣。

鄂靖文是中央戲劇學院表演系畢業，出道後接拍了不少電視劇與電影，但她對自己的外貌與演技沒什麼自信，所以不敢對外張揚演員身分，因此在「縫紉機樂隊」、「西遊伏妖篇」中，不僅沒有正面露臉鏡頭，還沒有半句台詞。