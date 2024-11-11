我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CNN：米勒將出任川普白宮主管政策的副幕僚長

想擁有優質睡眠 學北歐人這樣做

演「甄嬛傳」走紅 陶昕然自曝小時候差點被性侵

娛樂新聞組／綜合報導
陶昕然自爆兒時差點被性侵的舊事，引發熱議。(取材自微博)
陶昕然自爆兒時差點被性侵的舊事，引發熱議。(取材自微博)

在「甄嬛傳」中飾演「安陵容」一角打開知名度的大陸演員陶昕然，近日為自己擔任製片人的電影「夾縫之間」宣傳時，突然爆出兒時差點被性侵的舊事，相關話題迅速衝上熱搜。

「夾縫之間」首映當天，陶昕然帶著媽媽和女兒一起出席，活動進行到一半的時候，陶昕然講述了一段自己童年的往事，也講述了她為何要做這部影片的原因。

陶昕然說，「我們做過一個數據調查，女性被性侵和被猥褻的數據比例是66.7%」，接著，她望向台下母親，含淚問「媽媽我能說嗎？」得到肯定回答後，她說，「我在那66.7%裡面。那一年我九歲，那一天我跑走了，未遂」。

她進一步指出，那年自己才九歲，遭遇猥褻後很勇敢的跑了出來，但當時並未馬上和母親說，而是在自己也當媽媽之後，才和母親說起這件事。如今陶昕然又將這件事公之於眾，顯然是做了很久的心理鬥爭。

再次面對童年的創傷，陶昕然雖然語帶哽咽，但她卻十分勇敢，甚至透過電影來發聲，「我覺得這個世界應該是屬於勇敢的人，如果這個也不敢，那個也不敢，我覺得來到這個世界上走一遭，也是有點可惜」。

據悉，陶昕然當年在「甄嬛傳」中飾演陰險反派「安陵容」暴紅，但正當事業起飛之際，她卻突然消失在螢光幕前，讓許多網友不解。直到不久前，她才在真人秀節目中透露，是為了照顧生病的媽媽才暫停演藝事業。

上一則

唐嫣「獨身女人」高規格待遇 他卻被冷落沒人理

下一則

62歲楊紫瓊變身金髮夢露 被讚美出新高度

延伸閱讀

18歲女遭性侵 丟在法拉盛草原可樂娜公園 嫌落網

18歲女遭性侵 丟在法拉盛草原可樂娜公園 嫌落網
「甄嬛傳」女演員淚眼揭往事：小時候差點被性侵…

「甄嬛傳」女演員淚眼揭往事：小時候差點被性侵…
15歲少女打手遊遇狼 鹽酥雞老闆性侵偷拍判刑7年10月

15歲少女打手遊遇狼 鹽酥雞老闆性侵偷拍判刑7年10月
18歲女子法拉盛草原可樂娜公園附近被性侵 嫌疑人落網

18歲女子法拉盛草原可樂娜公園附近被性侵 嫌疑人落網

熱門新聞

楊冪接拍劇集「斛珠夫人」收2700萬人民幣片酬。(圖／中視提供)

大陸女星片酬排行 楊冪輸給趙麗穎 第1名跌破眾人眼鏡

2024-11-05 19:30
鄧超(左起)、女兒小花、兒子等等、孫儷難得一起現身公開場合。（取材自微博）

孫儷一家四口罕同框 兒子長相拷貝媽媽、女兒複製爸爸

2024-11-09 22:00
劉宇寧因為顏值再度遭到網友吐槽。(取材自微博)

趙露思「珠簾玉幕」熱度奪冠 劇中的「他」卻再度醜上熱搜…

2024-11-07 20:35
吳謹言、劉學義主演的「春花焰」，整體成績不如預期。(取材自微博)

熱播口碑排行… 吳謹言「春花焰」敬陪末座 這部劇奪第一

2024-11-03 20:32
劉亦菲帶著「鋼鐵玫瑰」，壓軸現身紅毯。（取材自微博）

劉亦菲深U綠色禮服大解放 「鋼鐵玫瑰」造型辣翻

2024-11-06 06:00
32歲的楊紫依舊少女感滿滿。（取材自微博）

楊紫32歲沒甩掉單身 李現連7年送祝福 歡樂五美也來了

2024-11-07 06:00

超人氣

更多 >
在被川普拒絕入閣後 龐培歐首度發文回應

在被川普拒絕入閣後 龐培歐首度發文回應
華女16歲來美從擺攤起家 35歲擁百億市值公司成新富豪

華女16歲來美從擺攤起家 35歲擁百億市值公司成新富豪
拒龐培歐入閣 WSJ：川普兒認定范斯接班 阻新保守派爭權

拒龐培歐入閣 WSJ：川普兒認定范斯接班 阻新保守派爭權
還來得及 前幕僚喊話拜登辭職 讓賀錦麗實現美國首位女總統

還來得及 前幕僚喊話拜登辭職 讓賀錦麗實現美國首位女總統
川普對台有定見？他分析：台積被打趴 只能看中國再偉大

川普對台有定見？他分析：台積被打趴 只能看中國再偉大