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唐嫣「獨身女人」高規格待遇 他卻被冷落沒人理

娛樂新聞組／綜合報導
趙又廷被指在劇組待遇不如唐嫣。(取材自微博)
趙又廷被指在劇組待遇不如唐嫣。(取材自微博)

大陸人氣女星唐嫣最近與男星趙又廷合作新劇「獨身女人」，目前正如火如荼拍攝中。近日，知名狗仔劉大錘拍攝到他們工作情況，爆出「劇組待遇有差別，誰最大牌一目了然」，讓不少網友紛紛替趙又廷喊慘。

從劉大錘拍攝到畫面來看，唐嫣與趙又廷雙雙在戶外取景，但當唐嫣拍攝結束後，立刻有工作人員拿著兩大把黑色雨傘為她遮掩，甚至在她繼續拍攝時，工作人員就會拿著雨傘在鏡頭後等候，無時無刻為她遮掩以作保護。

反觀男主角趙又廷，站在戶外日曬多時，也沒有工作人員上前為他遮陽，因此被指兩人待遇差很大，「一個照顧有加，一個無人問津」，有網友覺得趙又廷被劇組忽略了，紛紛為他感到委屈，還有人直指唐嫣「耍大牌」。

不過，據知情人士透露，唐嫣不是耍大牌，而是劇中的裝造、服裝必須保密，不能劇透，還說他們防的就是「狗仔的偷拍」。

據悉，「獨身女人」和「玫瑰的故事」一樣，都是亦舒著作，講述唐嫣飾演的「林展翹」是一個經濟獨立的都市女性，身邊追求者眾多，她雖不排斥婚姻但不願意將就，內心一直渴望真正的愛情與純粹的婚姻，後來她與趙又廷飾演的「何德璋」認識後，開展一段愛情與事業一同成長歷練的故事，最後終於認清對方就是自己的理想伴侶。

唐嫣主演的「獨身女人」是一部大女主戲。(取材自微博)
唐嫣主演的「獨身女人」是一部大女主戲。(取材自微博)

趙又廷

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