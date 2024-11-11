葉珂道歉喊退網 網友瘋猜：為黃曉明專心養胎？

葉珂突然宣布自己將退出網路，消息秒登熱搜。(取材自微博)

大陸男星黃曉明 9月公開認愛女友葉珂，不料女方卻接連在直播時「失言」，還被挖出許多黑歷史，近來更傳出黃曉明已知被對方騙了，所以提分手，但葉珂以已懷孕為由，要求2.7億人民幣分手費。就在事件紛擾之際，葉珂10日突然宣布自己將退出網路，消息一出迅速登上熱搜。

葉珂先是對於近來一些不實言論和自己過往的一些言論，占用了公共資源誠懇地向大家道歉，也指出網傳的天價撫養費、名媛培訓班等傳聞並不符實，接著反省自己有很多不足，還說「以前不是公眾人物，以後也不會是，只想回歸平穩安靜的生活」，最後宣告「因身體不適和家人原因，決定退出網路」。

有網友指出，葉珂的道歉文資訊量很大，除了澄清自己沒有要求天價扶養費、沒有參加名媛訓練班，前夫也無出軌等原則問題，葉珂也對自己反思，其中最引人關注的是，她提到「身體不適和家人原因」，似乎坐實已經懷孕的傳聞。

有網友猜測，因為黃曉明有新片上映，葉珂可能不想給男友招來麻煩，所以決定退出網路，認真養胎。

另一方面，娛樂網紅「妖怪」近日爆料指出，黃曉明、葉珂2023年曾經分手，原因是葉珂創了社群小號，不時用小號給本人帳號發訊息，並且常以小號到處罵別人，還會拿這些消息給黃曉明看，一人分飾兩角，不料被黃曉明察覺，索性直接分手。最後葉珂為了挽回黃曉明，還去上了情感教育課，最後才成功復合。

妖怪強調，黃曉明跟很多圈內好友都說過這件事，自己手上也握有證據，「歡迎」葉珂提告，完全不怕對簿公堂。