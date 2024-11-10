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「婉君表妹」謝玲玲曬聚會照 3人身家超過幾百億港元

娛樂新聞組／綜合報導
謝玲玲曬出梁安琪（左）、靳羽西（右）同框照。(取材自Instagram)
謝玲玲曬出梁安琪（左）、靳羽西（右）同框照。(取材自Instagram)

被外界封為「初代瓊瑤女神」的67歲資深女星謝玲玲，日前她在社群曬出聚會照片，畫面中竟出現賭王四太梁安琪、及「大陸第一名媛」靳羽西的身影，3人身家讓網友看完驚掉下巴。

謝玲玲過去因演出「婉君表妹」走紅，日前在社群分享多張與好友聚會的照片，只見她一身休閒，穿著白色帽T站在中間，左右手各自搭在賭王太太梁安琪及「大陸第一名媛」靳羽西。謝玲玲PO文寫下：「朋友相聚，快樂無邊，讓每一個瞬間都成為永恆的美好回憶」，三人齊望向鏡頭露出燦爛笑容，氣場強大。之後謝玲玲更與梁安琪一起頭貼頭玩自拍展現好交情。

謝玲玲1980年嫁給香港富豪林建岳後息影，1995年因王祖賢介入離婚，謝玲玲拿到4億港幣(約5140萬美元)贍養費。而具商業頭腦的她便選擇投資房地產，當年以400萬港幣（約51.4萬美元）在香港九龍購入現居6000呎（約168坪）的獨立豪宅，現在市值則飆升至4億港幣（約5145萬美元），可說是生活無憂。

已故賭王何鴻燊的四太梁安琪，其身家豐厚為人所共知，香港01報導，市場流傳四太的不動產物業清單，資產規模相當驚人，涉及超過600項物業（包括住宅、工商鋪、車位及地皮等），單計全幢商廈就已經有11幢，而獨立屋則有40間，分層住宅更加多達183間及2幢服務式住宅，純粹保守估計都高達幾百億港元。

多數中國民眾知道靳羽西是因為她成功的同名化妝品牌「羽西」，1978 年創辦第一部向美國觀眾介紹亞洲文化和風俗的節目「看東方」(Looking East)。同一個世界與看東方這兩檔節目讓靳羽西成為當時全世界收視最高的女性。人物雜誌(People magazine)稱她為「中國最有名的女性」，時代雜誌(Time magazine)更是叫她「中國女皇」(the Queen of the Middle Kingdom)。

香港 投資 房地產

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