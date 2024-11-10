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「甄嬛傳」女演員淚眼揭往事：小時候差點被性侵…

娛樂新聞組／即時報導
陶昕然自爆兒時差點被性侵的舊事，引發熱議。(取材自微博)
陶昕然自爆兒時差點被性侵的舊事，引發熱議。(取材自微博)

在「甄嬛傳」中飾演「安陵容」一角打開知名度的大陸演員陶昕然，近日為自己擔任製片人的電影「夾縫之間」宣傳時，突然爆出兒時差點被性侵的舊事，相關話題迅速衝上熱搜。

「夾縫之間」首映當天，陶昕然帶著媽媽和女兒一起出席，活動進行到一半的時候，陶昕然講述了一段自己童年的往事，也講述了她為何要做這部影片的原因。

陶昕然說，「我們做過一個數據調查，女性被性侵和被猥褻的數據比例是66.7%」，接著，她望向台下母親，含淚問「媽媽我能說嗎？」得到肯定回答後，她說，「我在那66.7%裡面。那一年我九歲，那一天我跑走了，未遂」。

她進一步指出，那年自己才9歲，遭遇猥褻後很勇敢的跑了出來，但當時並未馬上和母親說，而是在自己也當媽媽之後，才和母親說起這件事。如今陶昕然又將這件事公之於眾，顯然是做了很久的心理鬥爭。

再次面對童年的創傷，陶昕然雖然語帶哽咽，但她卻十分勇敢，甚至透過電影來發聲，「我覺得這個世界應該是屬於勇敢的人，如果這個也不敢，那個也不敢，我覺得來到這個世界上走一遭，也是有點可惜」。

據悉，陶昕然當年在「甄嬛傳」中飾演陰險反派「安陵容」暴紅，但正當事業起飛之際，她卻突然消失在螢光幕前，讓許多網友不解。直到不久前，她才在真人秀節目中透露，是為了照顧生病的媽媽才暫停演藝事業。

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