我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CNN：米勒將出任川普白宮主管政策的副幕僚長

想擁有優質睡眠 學北歐人這樣做

唐嫣拍「獨身女人」獲高規格待遇？ 「他」沒人理被指遭到冷落…

娛樂新聞組／即時報導
趙又廷被指在劇組待遇不如唐嫣。(取材自微博)
趙又廷被指在劇組待遇不如唐嫣。(取材自微博)

大陸人氣女星唐嫣最近與男星趙又廷合作新劇「獨身女人」，目前正如火如荼拍攝中。近日，知名狗仔劉大錘拍攝到他們工作情況，爆出「劇組待遇有差別，誰最大牌一目了然」，讓不少網友紛紛替趙又廷喊慘。

從劉大錘拍攝到畫面來看，唐嫣與趙又廷雙雙在戶外取景，但當唐嫣拍攝結束後，立刻有工作人員拿著兩大把黑色雨傘為她遮掩，甚至在她繼續拍攝時，工作人員就會拿著雨傘在鏡頭後等候，無時無刻為她遮掩以作保護。

反觀男主角趙又廷，站在戶外日曬多時也沒有工作人員上前為他遮陽，因此被指兩人待遇差很大，「一個照顧有加，一個無人問津」，有網友覺得趙又廷被劇組忽略了，紛紛為他感到委屈，還有人直指唐嫣「耍大牌」。

不過，據知情人士透露，唐嫣不是耍大牌，而是劇中的裝造、服裝必須保密，不能劇透。還說，他們防的就是「狗仔的偷拍」。

據悉，「獨身女人」和「玫瑰的故事」一樣，都是亦舒著作，講述唐嫣飾演的「林展翹」是一個經濟獨立的都市女性，身邊追求者眾多，她雖不排斥婚姻但不願意將就，內心一直渴望真正的愛情與純粹的婚姻，後來她與趙又廷飾演的「何德璋」認識後，開展一段愛情與事業一同成長歷練的故事，最後終於認清對方就是自己的理想伴侶。

唐嫣主演的「獨身女人」是一部大女主戲。(取材自微博)
唐嫣主演的「獨身女人」是一部大女主戲。(取材自微博)

趙又廷

上一則

妻夫木聰隱疾纏身痛不欲生 終於痊癒樂喊「可以舉了 」

下一則

「甄嬛傳」女演員淚眼揭往事：小時候差點被性侵…

延伸閱讀

粉絲一等3年多…趙露思、劉宇寧「珠簾玉幕」二搭 終於吻上了

粉絲一等3年多…趙露思、劉宇寧「珠簾玉幕」二搭 終於吻上了
狗仔爆料黃曉明陪葉珂看婦產科 網：收了多少錢？

狗仔爆料黃曉明陪葉珂看婦產科 網：收了多少錢？
「繁花」之後…王家衞傳將拍大女主新劇 網點名「她」…意外被酸

「繁花」之後…王家衞傳將拍大女主新劇 網點名「她」…意外被酸
唐嫣官宣「新身分」 網友讚：上海的兩顆明珠

唐嫣官宣「新身分」 網友讚：上海的兩顆明珠

熱門新聞

楊冪接拍劇集「斛珠夫人」收2700萬人民幣片酬。(圖／中視提供)

大陸女星片酬排行 楊冪輸給趙麗穎 第1名跌破眾人眼鏡

2024-11-05 19:30
鄧超(左起)、女兒小花、兒子等等、孫儷難得一起現身公開場合。（取材自微博）

孫儷一家四口罕同框 兒子長相拷貝媽媽、女兒複製爸爸

2024-11-09 22:00
劉宇寧因為顏值再度遭到網友吐槽。(取材自微博)

趙露思「珠簾玉幕」熱度奪冠 劇中的「他」卻再度醜上熱搜…

2024-11-07 20:35
吳謹言、劉學義主演的「春花焰」，整體成績不如預期。(取材自微博)

熱播口碑排行… 吳謹言「春花焰」敬陪末座 這部劇奪第一

2024-11-03 20:32
劉亦菲帶著「鋼鐵玫瑰」，壓軸現身紅毯。（取材自微博）

劉亦菲深U綠色禮服大解放 「鋼鐵玫瑰」造型辣翻

2024-11-06 06:00
32歲的楊紫依舊少女感滿滿。（取材自微博）

楊紫32歲沒甩掉單身 李現連7年送祝福 歡樂五美也來了

2024-11-07 06:00

超人氣

更多 >
在被川普拒絕入閣後 龐培歐首度發文回應

在被川普拒絕入閣後 龐培歐首度發文回應
華女16歲來美從擺攤起家 35歲擁百億市值公司成新富豪

華女16歲來美從擺攤起家 35歲擁百億市值公司成新富豪
拒龐培歐入閣 WSJ：川普兒認定范斯接班 阻新保守派爭權

拒龐培歐入閣 WSJ：川普兒認定范斯接班 阻新保守派爭權
還來得及 前幕僚喊話拜登辭職 讓賀錦麗實現美國首位女總統

還來得及 前幕僚喊話拜登辭職 讓賀錦麗實現美國首位女總統
川普對台有定見？他分析：台積被打趴 只能看中國再偉大

川普對台有定見？他分析：台積被打趴 只能看中國再偉大