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黃曉明爆被女友騙千萬人民幣 網諷：自己也變成笑話

記者陳穎／即時報導
黃曉明(左)、葉珂9月認愛，現在卻面臨考驗。（取材自微博）
黃曉明(左)、葉珂9月認愛，現在卻面臨考驗。（取材自微博）

中國男星黃曉明9月發文認愛小15歲網紅葉珂，最近是愈愛愈大方，黃曉明帶著葉珂參加公開活動，還參加朋友聚會。沒想到，葉珂卻常被網友挖出「亂說話」，還曾批伍佰的歌「猥瑣」，消息瞬間衝上微博熱搜，不少網友罵聲連連。

不過本月8日卻有網友爆料，指這戀情已經到了終點，因為黃曉明意識到自己被女方騙而提出分手，但女方已經懷孕，因此要求2.7億（人民幣，下同，約3800萬美元）分手費，但是雙方都未回應事情真假。

沒想到又有另一名娛樂網紅「妖怪」公開和葉珂對話的錄音檔，他質問：「妳到底是不是富婆？」葉珂表示自己並不是，買車也是用貸款，才剛還清，隨後迅速接話，「現在你知道了，反正我就是正常的一個人，我也會好好過日子」，女企業家形象瞬間破滅，根本就是騙子。

黃曉明為葉珂買包、買表、買鑽戒，還轉了一點錢，但妖怪估算金額將近幾千萬，「『這一點錢』比一般人多很多」，因此呼籲大家快標註黃曉明避免受騙，「對葉珂一定要小心！一定要小心！」葉珂在和黃曉明認愛後，立刻被起底其實也有過一段婚姻，葉珂的前夫則發文直言前妻就是騙子，網友則諷：「黃曉明找了一個笑話，自己也變成一個笑話。

黃曉明認愛新女友葉珂。（取材自微博）
黃曉明認愛新女友葉珂。（取材自微博）

黃曉明 貸款 微博

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