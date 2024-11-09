黃曉明爆被女友騙千萬人民幣 網諷：自己也變成笑話

黃曉明(左)、葉珂9月認愛，現在卻面臨考驗。（取材自微博）

中國男星黃曉明 9月發文認愛小15歲網紅葉珂，最近是愈愛愈大方，黃曉明帶著葉珂參加公開活動，還參加朋友聚會。沒想到，葉珂卻常被網友挖出「亂說話」，還曾批伍佰的歌「猥瑣」，消息瞬間衝上微博 熱搜，不少網友罵聲連連。

不過本月8日卻有網友爆料，指這戀情已經到了終點，因為黃曉明意識到自己被女方騙而提出分手，但女方已經懷孕，因此要求2.7億（人民幣，下同，約3800萬美元）分手費，但是雙方都未回應事情真假。

沒想到又有另一名娛樂網紅「妖怪」公開和葉珂對話的錄音檔，他質問：「妳到底是不是富婆？」葉珂表示自己並不是，買車也是用貸款 ，才剛還清，隨後迅速接話，「現在你知道了，反正我就是正常的一個人，我也會好好過日子」，女企業家形象瞬間破滅，根本就是騙子。