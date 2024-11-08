趙露思「珠簾玉幕」曝手指吻預告 劉宇寧被嫌醜到出戲

趙露思在「珠簾玉幕」中的造型多變。(取材自微博)

大陸人氣女星趙露思 搭檔劉宇寧主演的新劇「珠簾玉幕」開播後，收視、口碑一路上揚，熱度更超越虞書欣、丁禹兮主演的「永夜星河」，播放量飆破2億。不過，相對趙露思的甜美嬌俏，男主角劉宇寧的顏值遭到網友吐槽，「被他醜到出戲」、「醜男還是別碰古偶」。

歌手出身的劉宇寧是以樂團「摩登兄弟」出道，他曾和趙露思在「長歌行」中擔綱男女配，人氣暴漲，因此促成這次的二搭。當時，劉宇寧還沒有因為顏值遭到吐槽，直到去年，他和劉詩詩 合演「一念關山」，得到「古裝醜男」封號。

這次，劉宇寧在「珠簾玉幕」中西域商人的扮相，依舊難逃被網友罵醜的命運，這次的砲火似乎更為猛烈，甚至有人直言他的顏值根本不適合演古裝劇。連他自己都說，「我有時候想轉發趙露思的微博 ，因為我也是她的好友，但又怕被罵，想了想還是算了」，表達出畏懼和無奈。

對此，不少網友大讚，「這哥淨說大實話，挺讓人有好感的」，還有粉絲怪起劇組的妝造，「為什麼不給劉宇寧一個好的妝造？他本來顏值就不低，只是需要合適的造型來襯托」。

不過，也有網友說，「如果只是顏值問題還好說，只要有整形式的演技就能補救」，期許他的演技更上一層樓。