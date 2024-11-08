楊紫32歲仍少女感滿滿 李現連7年送祝福

32歲的楊紫依舊少女感滿滿。（取材自微博）

大陸女星楊紫即將搭檔韓東君進組為新劇「家業」開工，正努力籌備前期工作的她，迎來32歲生日；除了老同學男星李現連續七年為她慶生，「家有兒女」官方帳號也發布一段夏雪角色的混剪視頻為她慶生，而楊紫工作室花心思連環上傳楊紫美照，帶給粉絲驚喜。

綜合媒體報導，工作室卡零點發長文送上祝福，一句「前路無拘，破繭成蝶」既是對楊紫過去一路走來的總結，也是對其未來最好的祝福；工作室分享一組生日宴會的現場照：「吹熄蠟燭，許下心願，好運相伴，祝福環繞，溫暖滿室，一些@楊紫生日現場圖分享」。

畫面中的楊紫穿著紫色的針織連身裙，配上黑色的長筒靴，一頭長髮披肩，化著精緻妝容，32歲的她依舊少女感滿滿；生日宴會現場布置也以紫色系為主，擺放著各式蛋糕，上面大部分是她曾經飾演過的角色造型，可見粉絲們的用心。

楊紫從「歡樂頌」、「香蜜」、「親愛的，熱愛的」以及「長相思」一部部作品成為一線女星，這次楊紫生日，包括劉濤 、蔣欣、王子文紛紛發文送上祝福，歡樂五美能以如此情況齊聚，讓不少人夢回「歡樂頌」。

至於先前傳出楊紫生日當天要官宣戀情，她在生日宴會現場上，也特意在食指上戴著戒指，顯示自己的感情現狀依舊是單身。

楊紫之後也曬出照片感謝粉絲：「新的一歲收到了很多來自大家的祝福很開心也很感動謝謝大家也謝謝一直陪伴我的粉絲朋友們我會繼續努力的愛你們 」。