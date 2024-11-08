我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

記者採訪手記／開票夜民主黨大勢已去 崩潰的賀錦麗粉們

史上首位白宮女幕僚長 威爾斯為何深受川普器重？

楊紫32歲仍少女感滿滿 李現連7年送祝福

娛樂新聞組／綜合報導
32歲的楊紫依舊少女感滿滿。（取材自微博）
32歲的楊紫依舊少女感滿滿。（取材自微博）

大陸女星楊紫即將搭檔韓東君進組為新劇「家業」開工，正努力籌備前期工作的她，迎來32歲生日；除了老同學男星李現連續七年為她慶生，「家有兒女」官方帳號也發布一段夏雪角色的混剪視頻為她慶生，而楊紫工作室花心思連環上傳楊紫美照，帶給粉絲驚喜。

綜合媒體報導，工作室卡零點發長文送上祝福，一句「前路無拘，破繭成蝶」既是對楊紫過去一路走來的總結，也是對其未來最好的祝福；工作室分享一組生日宴會的現場照：「吹熄蠟燭，許下心願，好運相伴，祝福環繞，溫暖滿室，一些@楊紫生日現場圖分享」。

畫面中的楊紫穿著紫色的針織連身裙，配上黑色的長筒靴，一頭長髮披肩，化著精緻妝容，32歲的她依舊少女感滿滿；生日宴會現場布置也以紫色系為主，擺放著各式蛋糕，上面大部分是她曾經飾演過的角色造型，可見粉絲們的用心。

楊紫從「歡樂頌」、「香蜜」、「親愛的，熱愛的」以及「長相思」一部部作品成為一線女星，這次楊紫生日，包括劉濤、蔣欣、王子文紛紛發文送上祝福，歡樂五美能以如此情況齊聚，讓不少人夢回「歡樂頌」。

至於先前傳出楊紫生日當天要官宣戀情，她在生日宴會現場上，也特意在食指上戴著戒指，顯示自己的感情現狀依舊是單身。

楊紫之後也曬出照片感謝粉絲：「新的一歲收到了很多來自大家的祝福很開心也很感動謝謝大家也謝謝一直陪伴我的粉絲朋友們我會繼續努力的愛你們 」。

劉濤

上一則

曾是貝克漢準媳婦 「超殺女」克蘿伊出櫃：我是女同志

下一則

劉真過世4年… 辛龍再傳失聯 胡瓜爆 ：不接他電話

延伸閱讀

楊紫32歲沒甩掉單身 李現連7年送祝福 歡樂五美也來了

楊紫32歲沒甩掉單身 李現連7年送祝福 歡樂五美也來了
10歲少女攝影師曝光張曼玉近照 高貴氣質如「花樣年華」

10歲少女攝影師曝光張曼玉近照 高貴氣質如「花樣年華」
「繁花」之後…王家衞傳將拍大女主新劇 網點名「她」…意外被酸

「繁花」之後…王家衞傳將拍大女主新劇 網點名「她」…意外被酸
李現迎33歲生日 楊紫曬帥照送祝福

李現迎33歲生日 楊紫曬帥照送祝福

熱門新聞

楊冪接拍劇集「斛珠夫人」收2700萬人民幣片酬。(圖／中視提供)

大陸女星片酬排行 楊冪輸給趙麗穎 第1名跌破眾人眼鏡

2024-11-05 19:30
吳謹言、劉學義主演的「春花焰」，整體成績不如預期。(取材自微博)

熱播口碑排行… 吳謹言「春花焰」敬陪末座 這部劇奪第一

2024-11-03 20:32
虞書欣主演的「永夜星河」，劇情有創意。(取材自微博)

新劇同日開播… 趙露思「大戰」虞書欣 結果讓人驚訝

2024-11-02 21:31
郁方教養子女有一套方式，小孩也都非常爭氣。記者葉君遠／攝影

台女星兒子奪MIT科學競賽冠軍 她曝教養孩子成才靠這招

2024-10-30 17:37
劉亦菲帶著「鋼鐵玫瑰」，壓軸現身紅毯。（取材自微博）

劉亦菲深U綠色禮服大解放 「鋼鐵玫瑰」造型辣翻

2024-11-06 06:00
三金大滿貫影后宋佳，演技是公認的。(取材自微博)

「繁花」之後…王家衞傳將拍大女主新劇 網點名「她」…意外被酸

2024-10-31 21:34

超人氣

更多 >
賓州參院席次翻紅 藍45：紅53

賓州參院席次翻紅 藍45：紅53
紐時：馬斯克為川普選舉出錢出力 想要的回報是什麼？

紐時：馬斯克為川普選舉出錢出力 想要的回報是什麼？
曼哈頓華埠東百老匯發生命案 華男遭捅死橫屍超市前

曼哈頓華埠東百老匯發生命案 華男遭捅死橫屍超市前
「負擔得起的奢侈品」 平價牛排館業績報喜

「負擔得起的奢侈品」 平價牛排館業績報喜
選前堅稱「賀錦麗勝」神預測9屆大選專家認錯卻拉踩別人

選前堅稱「賀錦麗勝」神預測9屆大選專家認錯卻拉踩別人