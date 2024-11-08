秦海璐「老槍」展現細膩演技 自稱「沒啥難度」

秦海璐在「老槍」中，飾演身處艱辛環境卻又冷靜樂觀的女子。（取材自微博）

電影「老槍」以射擊運動員顧學兵（祖峰飾）因傷退役後成為工廠保衛科幹事的故事為主線，揭示了一個關於正義、勇氣以及人性複雜性的故事。在這個男性主導的敘事背景下，秦海璐所扮演的金雨佳成了整部電影中最亮眼的存在之一。

新京報報導，談到「老槍」裡的表演是否有挑戰，秦海璐說只要充分理解了劇本和角色，還「真沒啥難度」，當底層邏輯合理的時候，她會認為角色是很清晰的，但當底層邏輯比較混亂的時候，任何角色都會以表面理解的簡單呈現。

曾經有評價稱秦海璐的表演風格「克制冷靜而又真實感人」，她演技精湛，但飾演角色時卻能及時控制住表演欲，往往通過感性下潛藏著的理性與冷靜，令角色更加立體的同時，也會觸動觀眾內心深處最柔軟的部分。

在「老槍」中，她飾演身處艱辛環境卻又冷靜樂觀的金雨佳，再次用深刻細膩的演技引發觀眾共鳴。有影迷稱，在一部男性為主的犯罪題材影片和冷峻的美學風格中，作為唯一女性角色，面對艱辛的生活，金雨佳依然保持著對生活的憧憬與熱愛，她不僅是耿直男主角的理想支持者，也是心有無奈但眼裡有光的單親媽媽。秦海璐透過自己收放自如的表演，精準展現了角色在艱困環境下奮力生存的智慧與樂觀，更承載了那個時代女性的堅韌與勇氣。

在扶持文藝題材作品和新人方面，秦海璐一向非常熱心。她和「老槍」出品方陌陌影業很熟悉，如果有合適的角色她都想嘗試，於是經常答應了「客串」的活兒，再加上一直以來她都很關注青年導演的成長，希望用自己的經驗和體驗幫助更多電影作品進行深度創作。當時導演高朋正在打磨「老槍」的劇本，他也希望能尋求一些經驗豐富的前輩來幫助，熱心的秦海璐加入了這個項目並一直陪著「老槍」成長，秦海璐笑著表示，雖然這部電影確實是以男性戲分為主，「裡面就一個女性角色，後來好像就變成我是這個角色的不二人選，自然也就扮演了金雨佳這個角色。」