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范丞丞演技遭諷「老鼠屎」… 拖累范冰冰「陰謀論」

記者趙大智／綜合報導
范丞丞被批演技像木頭。（取材自微博）
范丞丞被批演技像木頭。（取材自微博）

24歲范丞丞有個大名鼎鼎姊姊范冰冰，近年好不容易有點撕掉「靠姊」標籤，還入圍金雞獎男配角，但主演的「小巷人家」卻遭到毀滅式攻擊，逼得他不得不完妝出面道歉，但網友沒放過他，再送他「一個人毀了一部劇」，最後連這是范冰冰陰謀都出爐。

「小巷人家」是正午陽光出品，這家製作公司之前拍的「琅琊榜」、「歡樂頌」、「都挺好」都赫赫有名。該劇由「華妃」蔣欣和閻妮、關曉彤、郭曉冬演出，其中閻妮的兒子有三個演員從小演到大，前兩個童星和少年演員演技靈活，換到范丞丞出現，就挨批「太木」、「不痛不癢」、「把學霸演成傻子」、「演痛苦像被螞蟻咬」。

這陣子攻擊排山倒海而來，酸范丞丞空洞出戲，是全劇唯一敗筆，是好戲裡的老鼠屎，「也就靠著他那姊，就他那演技和長相還能在娛樂圈混下去真挺難」。范丞丞日前完妝在直播中回應：「最近收到了很多評價和想法，確實也在在思考和復盤，接下來也會有所改變吧，希望大家生活能愉快。」有點沒頭沒腦。

出面回應後，網友還是沒放過他，各種批判上了熱搜，連這是親姊范冰冰對對內娛（大陸娛樂圈）最後的復仇都來了，直言他以選秀出道，長相並不出色，也沒受過專業訓練，但資源卻比一般人更好，跟喜劇天王沈騰演「飛馳人生2」就入圍金雞獎男配，建議他何不跟著姊姊范冰冰去直播賣美妝就好。

范冰冰 入圍

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