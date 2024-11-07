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「焚城」重本造場景 劉德華慘被「圍毆」…票房開紅盤

記者陳穎／綜合報導
劉德華在「焚城」中飾演處理輻射外洩的專家。(圖／華映提供)
劉德華在「焚城」中飾演處理輻射外洩的專家。(圖／華映提供)

香港災難片「焚城」由天王劉德華與歌壇天后莫文蔚主演，實力派演員白宇、鄭則仕、王菀之、王丹妮、謝君豪、鄭則仕及區嘉雯等眾多演員演出，不僅集結黃金陣容，更是不惜成本，打造了三公頃的回收場，更花費半年的時間蓋出一個全片關鍵的蓄水池場景，劉德華都忍不住讚嘆場景高度逼真，「真的很難得可以拍到一部質量那麼高的作品，每個場景都有不同之處，但很有真實感。」

剛結束暌違11年的4場台北小巨蛋演唱會的他，在最後一場演出時，更不忘打片，邀請台下粉絲看完演唱會，意猶未盡的話可以去看他主演的「焚城」。而電影上周在香港上映，票房開出紅盤，短短3天就大賣1000萬港幣（128.6萬美元），緊湊的劇情和出色的特效場面，讓電影的口碑及票房都爆衝，甚至傳出場場爆滿，一票難求的盛況。

電影中，劉德華扮演曾經是權傾一時的重要官員，一手掌握香港經濟動向，聲勢如日中天，但一場意外讓他離開官場，再見到往日同事時，已變身為環保專家，但以往的同僚們都有意無意的對他展露出敵意。鄭則仕笑說：「在每次演出的現場，很像我們所有人都在圍毆劉德華。」可以想像官場對立時的劍拔弩張。

劉德華很早就開始勤記電影中各種環保專家會使用的專有名詞，在讀本時可以見到他在劇本上演了滿滿的筆記，遇到不懂的名詞就會自己手寫註記，他說：「不只是要記住這些名詞，還要一邊說一邊演戲，要有演戲的節奏感。」

「焚城」大場面，場景極度逼真。(圖／華映提供)
「焚城」大場面，場景極度逼真。(圖／華映提供)

劉德華 香港 王丹

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