宋祖兒淡出娛樂圈後被野生捕獲 網驚星味全無：經歷了啥？

宋祖兒涉稅風波後淡出娛樂圈。（取材自微博）

童星出身、曾是中國娛樂圈小花的宋祖兒，在涉稅風波後淡出娛樂圈；近日她在北京環球影城 被野生「捕獲」，有網友拍下她素顏影片，影片一公開引發不少熱議，網友直呼：「這是經歷了啥？星味全無不如素人！」

宋祖兒7歲開始演戲，2009年以「寶蓮燈前傳」的哪吒一角大紅，2019年與男星阮經天合作愛情劇「舌尖上的心跳」，爆出「叔姪戀」；去年8月她被前員工實名檢舉逃稅4500萬人民幣，至今遭封殺已一年。據了解，宋祖兒主演的「無憂渡」已經過審下證且計畫播出，但是「折腰」尚未過審。

綜合微博 熱搜話題留言，宋祖兒當天穿著黑色寬鬆毛衣，搭配紅色休閒褲，看來有點發福，還有網友扒出她這一身穿搭在千元以內；影片中長髮披散的宋祖兒，除了明顯靠後的髮際線受到關注，最「搶鏡」的，被指是比眼睛還大的眼袋。