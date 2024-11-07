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黃曉明被曝正準備婚禮 預計花5億在香港娶葉珂

娛樂新聞組／即時報導
葉珂因為和黃曉明交往，一舉一動都是焦點。（取材自微博）
葉珂因為和黃曉明交往，一舉一動都是焦點。（取材自微博）

大陸知名男星黃曉明早前公開承認與網紅女友葉珂的戀情，即使近期葉珂頻頻失言、引發爭議，黃曉明仍一路護愛；近期傳出黃曉明和葉珂即將籌備的5億豪華婚禮，再成為熱門話題。

網友們圍繞著這一話題熱烈討論，有人認為黃曉明與葉珂的戀情值得祝福，也有不少人表示，這場婚禮只是一場商業炒作，畢竟預算高達5億，這個天文數字讓許多網友驚呆。

這場婚禮傳出將選擇低調辦在香港，也令人覺得意外，但黃曉明當年和楊穎世紀婚禮是在大陸舉行，也許是為了避免尷尬，才換地方結婚。

據傳黃曉明和楊穎2014年結婚，請來半個娛樂圈的明星，儘管對外說婚禮花了兩億，但其實禮金收了兩億，而且婚禮花費都是贊助商和品牌方支持，至於與葉珂這場「傳說中的5億婚禮」，黃曉明能否「回本」，網友也議論紛紛。

有評論指出，葉珂與黃曉明的戀情瀰漫低調又不失熱度的氛圍，讓大眾對他們的愛情充滿好奇與想像，這樣的背景下，5億婚禮傳聞應運而生，引發網友們的熱切討論，「黃曉明究竟是想透過這樣一場盛大的婚禮向大家證明什麼？對愛情的重視，還是展現財富與地位」？

不過也有網友認為，這段時間葉珂的行為舉止給黃曉明造成這麼大的影響，黃曉明都還是站在葉珂那一邊，而且也沒有分手的跡象，可見兩人是真愛。

黃曉明與葉珂近期頻頻曬恩愛。（取材自微博）
黃曉明與葉珂近期頻頻曬恩愛。（取材自微博）

黃曉明 預算 香港

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