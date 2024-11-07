楊紫32歲沒甩掉單身 李現連7年送祝福 歡樂五美也來了

32歲的楊紫依舊少女感滿滿。（取材自微博）

大陸女星楊紫即將搭檔韓東君進組為新劇「家業」開工，正努力籌備前期工作的她，迎來32歲生日；除了老同學男星李現連續七年為她慶生，「家有兒女」官方帳號也發布一段夏雪角色的混剪視頻為她慶生，而楊紫工作室花心思連環上傳楊紫美照，帶給粉絲驚喜。

綜合媒體報導，工作室卡零點發長文送上祝福，一句「前路無拘，破繭成蝶」既是對楊紫過去一路走來的總結，也是對其未來最好的祝福；工作室分享一組生日宴會的現場照：「吹熄蠟燭，許下心願，好運相伴，祝福環繞，溫暖滿室，一些@楊紫生日現場圖分享」。

畫面中的楊紫穿著紫色的針織連身裙，配上黑色的長筒靴，一頭長髮披肩，化著精緻妝容，32歲的她依舊少女感滿滿；生日宴會現場布置也以紫色系為主，擺放著各式蛋糕，上面大部分是她曾經飾演過的角色造型，可見粉絲們的用心。

楊紫從「歡樂頌」、「香蜜」、「親愛的，熱愛的」以及「長相思」一部部作品成為一線女星，這次楊紫生日，包括劉濤 、蔣欣、王子文紛紛發文送上祝福，歡樂五美能以如此情況齊聚，讓不少人夢回「歡樂頌」。

至於先前傳出楊紫生日當天要官宣戀情，她在生日宴會現場上，也特意在食指上戴著戒指，顯示自己的感情現狀依舊是單身。