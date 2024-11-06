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劉曉慶出軌風波延燒 小男友報警稱遭威脅

娛樂新聞組／綜合報導
劉曉慶日前被爆在2015年出軌。（取材自微博）
劉曉慶日前被爆在2015年出軌。（取材自微博）

73歲中國女星劉曉慶近日上熱搜，她傳出60多歲時婚內出軌，還同時交八個男朋友，其中一人吃醋跟她鬧脾氣被甩了，沒想到被甩的小男人在分手三年後都沒走出來，找狗仔曝光自己和劉曉慶的聊天紀錄，雖然劉曉慶始終未做出回應，但近日男方又聲稱遭到她助理威脅，現已到警局報案處理。

據狗仔「懂瓜呱」連日接獲知情人士爆料，近日劉曉慶的前男友再爆料，指劉的戴姓助理聯絡他，質問為何突然曝光2016年的聊天紀錄，要求停止造謠，並脫口提到「查了你的信息（資料）」、「我有時間去你老家看看」，讓劉曉慶的前男友自覺受到威脅與恐嚇。

新爆料曝光後，仍然引起不少網友熱烈回應，「到底是誰在洩漏個人隱私」、「你曝光人家隱私還挺有理了」、「該報警的是劉曉慶吧」、「劉曉慶最近到底是得罪誰，都要退休的年紀還不能放過」、「都快2025年了！還玩黑社會這一套」。

劉曉慶演過慈禧、武則天、孝庄皇后，更曾名列富比士中國富豪榜，2002年她曾因逃稅入獄，打回原形重出江湖。日前被爆婚內出軌，但她不但毫髮無傷，反而又紅了一波。上節目聊到出獄後曾橫店找工作，給劉濤當過丫鬟，很快又上了熱搜，贏得無數敬佩讚嘆。

劉曉慶前男友自覺受到威脅，到派出所報警。（取材自微博）
劉曉慶前男友自覺受到威脅，到派出所報警。（取材自微博）
劉曉慶日前被爆在2015年出軌。（取材自微博）
劉曉慶日前被爆在2015年出軌。（取材自微博）

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