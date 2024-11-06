我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普宣布勝選 「二度當選總統」創下美國歷史

賀錦麗美國大選落後 取消所有公開行程 確定不對外發言

觀影說劇／劉德華攜手莫文蔚「焚城」驚險搶救核事故

娛樂新聞組／綜合報導
「焚城」莫文蔚(右)和劉德華意見不合、爭鋒相對。(圖／華映娛樂提供)
「焚城」莫文蔚(右)和劉德華意見不合、爭鋒相對。(圖／華映娛樂提供)

天價打造的香港災難大片「焚城」，由天王巨星劉德華聯手歌壇天后莫文蔚、實力派演員白宇、鄭則仕、王菀之、王丹妮、謝君豪、鄭則仕及區嘉雯等眾多演員演出。電影聚焦消防第一線人員面對重大災難時現場搶救的驚險狀況。

電影「焚城」是香港首部輻射災難電影，製作龐大，香港影壇精英盡出，幕前陣容集結不同年代的出色演員。其中主角劉德華受訪時表示自己對消防員有一份獨特的情感，因為父親曾是駐在香港機場的消防員，只要有起大霧和下大雨的日子，父親就要出任務，家人就會開始擔心。而他和「寒戰」金牌監製江志強合作的電影「焚城」原本的片名便是「消防員」，故事重點之一便是關於消防隊員在面對重大災難時的壓力及危險。電影中因為存放在廢棄醫療器材中的氯化銫在處理不當下，引發爆炸讓輻射外洩，同時又遇上颱風來襲，即將引發毀滅香港的災難，而消防隊接獲現場爆炸火警警報便趕往災難發生地，殊不知將面對一場嚴重的致命災害。

「焚城」電影中，劉德華於故事中飾演男主角輻射專家范偉立。劇情中，面對皇后山火災場裡檢測到輻射指數，范偉立作為輻射學術權威而成為政府委任的專家顧問，他與一眾高官開會期間，接報指災場發現放射元素「銫137」，令他恐懼地提到巴西最嚴重的戈亞尼亞核事故，並向莫文蔚飾演的署理行政長官提議疏散全港市民。

「焚城」是香港首部輻射災難電影。（取材自微博)
「焚城」是香港首部輻射災難電影。（取材自微博)

維基百科報導，戈亞尼亞事故發生於1987年9月13日於巴西戈亞斯州戈亞尼亞的一次嚴重放射性污染事故，因一個被遺棄、遺忘的放射治療源組件遭人竊盜而造成。這起事故導致四人死亡。約有11萬2千人接受放射性污染檢查，其中249人被發現受到污染。事後的清理過程中，許多事發地點的泥土表層被移除，大量房屋被拆除。所有這些房屋內的物品，包括個人物品，全部沒收並焚化處理。「時代雜誌」評價此為世上「最糟的核事故」之一。

劉德華和莫文蔚在「焚城」裡有大量火藥味十足的對手戲。(取材自微博)
劉德華和莫文蔚在「焚城」裡有大量火藥味十足的對手戲。(取材自微博)

香港 劉德華 巴西

上一則

阮經天脫單 被爆已有甜美系「天嫂」融入朋友圈

下一則

導演朱鳳崗78歲病逝 遺作被批爛片慘賠 好友抱屈

延伸閱讀

黑白集╱綠營看到「中國」就抓狂 試飲這杯「忘情水」

黑白集╱綠營看到「中國」就抓狂 試飲這杯「忘情水」
劉德華唱過「黑蝙蝠中隊」 藍議員酸王定宇：要不要拍手?

劉德華唱過「黑蝙蝠中隊」 藍議員酸王定宇：要不要拍手?
台灣粉絲注意 劉德華突脫口感性心聲「明年要來」

台灣粉絲注意 劉德華突脫口感性心聲「明年要來」

劉德華被批 作家諷綠：昔邀當金馬嘉賓 今變臉比翻書快

劉德華被批 作家諷綠：昔邀當金馬嘉賓 今變臉比翻書快

熱門新聞

吳謹言、劉學義主演的「春花焰」，整體成績不如預期。(取材自微博)

熱播口碑排行… 吳謹言「春花焰」敬陪末座 這部劇奪第一

2024-11-03 20:32
郁方教養子女有一套方式，小孩也都非常爭氣。記者葉君遠／攝影

台女星兒子奪MIT科學競賽冠軍 她曝教養孩子成才靠這招

2024-10-30 17:37
虞書欣主演的「永夜星河」，劇情有創意。(取材自微博)

新劇同日開播… 趙露思「大戰」虞書欣 結果讓人驚訝

2024-11-02 21:31
楊冪接拍劇集「斛珠夫人」收2700萬人民幣片酬。(圖／中視提供)

大陸女星片酬排行 楊冪輸給趙麗穎 第1名跌破眾人眼鏡

2024-11-05 19:30
三金大滿貫影后宋佳，演技是公認的。(取材自微博)

「繁花」之後…王家衞傳將拍大女主新劇 網點名「她」…意外被酸

2024-10-31 21:34
劉亦菲透視白洋裝，內搭「比基尼花色」全被看光。（取材自微博）

劉亦菲度假辣照 洋裝太薄被看光光 網：血壓飆高

2024-11-02 08:00

超人氣

更多 >
不斷更新／福斯：川普獲277張票 擊敗賀錦麗當選美國總統

不斷更新／福斯：川普獲277張票 擊敗賀錦麗當選美國總統
大陸女星片酬排行 楊冪輸給趙麗穎 第1名跌破眾人眼鏡

大陸女星片酬排行 楊冪輸給趙麗穎 第1名跌破眾人眼鏡
美國大選 何時能知道是川普或賀錦麗勝選？

美國大選 何時能知道是川普或賀錦麗勝選？
不斷更新／參院變天共和黨拿下51席 眾院藍166：紅190

不斷更新／參院變天共和黨拿下51席 眾院藍166：紅190
賀錦麗危險？還沒輸 這些關鍵州尚在開票

賀錦麗危險？還沒輸 這些關鍵州尚在開票