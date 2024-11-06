觀影說劇／劉德華攜手莫文蔚「焚城」驚險搶救核事故

「焚城」莫文蔚(右)和劉德華意見不合、爭鋒相對。(圖／華映娛樂提供)

天價打造的香港 災難大片「焚城」，由天王巨星劉德華 聯手歌壇天后莫文蔚、實力派演員白宇、鄭則仕、王菀之、王丹妮、謝君豪、鄭則仕及區嘉雯等眾多演員演出。電影聚焦消防第一線人員面對重大災難時現場搶救的驚險狀況。

電影「焚城」是香港首部輻射災難電影，製作龐大，香港影壇精英盡出，幕前陣容集結不同年代的出色演員。其中主角劉德華受訪時表示自己對消防員有一份獨特的情感，因為父親曾是駐在香港機場的消防員，只要有起大霧和下大雨的日子，父親就要出任務，家人就會開始擔心。而他和「寒戰」金牌監製江志強合作的電影「焚城」原本的片名便是「消防員」，故事重點之一便是關於消防隊員在面對重大災難時的壓力及危險。電影中因為存放在廢棄醫療器材中的氯化銫在處理不當下，引發爆炸讓輻射外洩，同時又遇上颱風來襲，即將引發毀滅香港的災難，而消防隊接獲現場爆炸火警警報便趕往災難發生地，殊不知將面對一場嚴重的致命災害。

「焚城」電影中，劉德華於故事中飾演男主角輻射專家范偉立。劇情中，面對皇后山火災場裡檢測到輻射指數，范偉立作為輻射學術權威而成為政府委任的專家顧問，他與一眾高官開會期間，接報指災場發現放射元素「銫137」，令他恐懼地提到巴西 最嚴重的戈亞尼亞核事故，並向莫文蔚飾演的署理行政長官提議疏散全港市民。

「焚城」是香港首部輻射災難電影。（取材自微博)

維基百科報導，戈亞尼亞事故發生於1987年9月13日於巴西戈亞斯州戈亞尼亞的一次嚴重放射性污染事故，因一個被遺棄、遺忘的放射治療源組件遭人竊盜而造成。這起事故導致四人死亡。約有11萬2千人接受放射性污染檢查，其中249人被發現受到污染。事後的清理過程中，許多事發地點的泥土表層被移除，大量房屋被拆除。所有這些房屋內的物品，包括個人物品，全部沒收並焚化處理。「時代雜誌」評價此為世上「最糟的核事故」之一。