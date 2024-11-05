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大陸女星片酬排行 楊冪輸給趙麗穎 第1名跌破眾人眼鏡

娛樂新聞組／即時報導
楊冪接拍劇集「斛珠夫人」收2700萬人民幣片酬。(圖／中視提供)
楊冪接拍劇集「斛珠夫人」收2700萬人民幣片酬。(圖／中視提供)

中國國家廣電總局2018年頒布「限酬令」，許多大咖演員酬勞稍受影響，但由於中國大陸娛樂圈競爭激烈，一線女星們片酬也開始水漲船高，大陸媒體披露6位最高片酬女星名單，楊冪只排第5，而第1名令不少網民大感驚訝。

據香港01報導，迪麗熱巴2018年接拍劇集「三生三世枕上書」的片酬高達2240萬人民幣，成為最高片酬女星的第6名。一手提拔迪麗熱巴入行的楊冪，2020年接拍劇集「斛珠夫人」時撞上「限薪令」而片酬大跌，收入2700萬人民幣，位列第5。

趙麗穎拍「楚喬傳」片酬高達8000萬。(圖／中天提供)
趙麗穎拍「楚喬傳」片酬高達8000萬。(圖／中天提供)

據報導，憑「甄嬛傳」爆紅的孫儷排第4名，2016年接拍劇集「那年花開月正圓」，片酬高達6000萬人民幣；接拍劇集「楚喬傳」的趙麗穎就收8000萬片酬排第3。

周冬雨和羅晉合作的「幕后之王」片酬過億。（取材自微博）
周冬雨和羅晉合作的「幕后之王」片酬過億。（取材自微博）

報導稱，影后級人馬周迅主演的「如懿傳」話題性十足，為她帶來9500萬元人民幣片酬，排名第2。冠軍為也是影后級，90後代表周冬雨雖然較少拍劇，但她在2018年接拍的「幕后之王」，片酬高達1億元人民幣，相當驚人。

2018年大陸自媒體「新劇觀察」發布「中國電視劇男女演員片酬TOP100」排行榜，男星胡歌、陳坤、楊洋以人民幣1億以上的價碼並列男演員前3名。女星則由楊冪、孫儷、范冰冰、章子怡的人民幣8000萬以上名列前茅。但後因為范冰冰「陰陽合同」逃稅影響，中國當局大舉追稅提高稅額。2018年三大影音平台愛奇藝、優酷、騰訊，與六家影視製作公司跟進，發出聯合聲明，抵制藝人天價片酬。

楊冪 迪麗熱巴 孫儷

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