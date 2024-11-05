好為人師、喜歡說教？黃磊吐心聲：只是分享感受

黃磊近日遭遇人設崩塌的危機。(取材自微博)

中國知名男星黃磊近日深陷輿論風波，被網友評價「煮飯難吃」、「喜歡說教」、「好為人師」，還有網友質疑黃磊「資源厚、背景深」，對此，黃磊在受訪時，罕見一一回應了。

黃磊曾演過電視劇「婚姻保衛戰」、「小歡喜」、「深夜食堂」，也曾上過綜藝「爸爸去那兒」、「極限挑戰」，他不光是一位演員、老師，廚藝精湛的他還有著「黃小廚」封號。但近日，他被網友扒出曾因豆角沒熟導致宋丹丹食物中毒等黑料，讓他的廚藝「跌落神壇」。

而黃磊也多次被網友吐槽「好為人師」，總喜歡擺出一副架子，「愈來愈招人討厭」。對此，黃磊近日在接受「涼子訪談錄」採訪時，首度回應「好為人師」的爭議。

黃磊表示，自己年輕的時候也不愛聽老師講的一些東西，「可是我慢慢覺得我會把藝術當成我的老師，把烏鎮戲劇節當成我的老師。我們老師也教我一種『學生精神』，我跟我的學生也講，『我是你們的老師，同時你們也是我的老師，你們也在教我年輕是什麼樣子，但是我要表達我要傳遞給你』」。

黃磊說，「我真的希望他們可以更好，我希望他們有一個更美好的方向。如果大家不想聽，沒關係，不想聽就不想聽，但我還是要說，我還是要把我的感受分享給大家」。

而針對「資源厚、背景深」傳聞，黃磊則說，「哪有什麼資源背景，我們都是在這個行業裡一起成長起來的，大家願意來烏鎮戲劇節不是因為我，是因為烏鎮戲劇節好，大家願意來我們的節目做客，也不是因為我，是因為大家喜歡這個節目。我其實在生活中很佛系，我從來不會出現在任何一個聚會、盛典，工作之外我就在家裡」。