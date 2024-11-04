戲說從頭／「小巷人家」談婚姻 郭曉東嘆「比天書還難講」

郭曉東（右）和閻妮在劇中飾演一對夫妻。（取材自微博）

中國劇集「小巷人家」改編自作家大米的同名小說，由張開宙執導，侯鴻亮任製片人，男星郭曉東主演，講述1970年代末期，蘇州棉紡廠家屬區一條小巷裡兩個家庭，在社會變遷中互相牽掛，用溫暖共同書寫著這方煙火小巷的笑淚故事。

新京報報導，郭曉東在劇中飾演高中數學老師莊超英，與閻妮飾演的黃玲為夫妻，育有兩名子女。莊超英是對家庭有責任心、對孩子嚴格要求的一家之主，也是典型的長子，不僅遵守孝道孝敬父母，還要補貼弟弟一家，連同妻子和孩子也要奉行著他的愚孝，為大家壓榨小家，激化了夫妻和父女之間的矛盾。

郭曉東受訪時表示，自己在婚姻中也和主角有相同的困惑，因此他也希望在這個故事當中，能夠找到一些解決方案，「我想看看莊超英的故事，能不能打開我心中的一把鎖。我是懷著這樣的想法和目的走進了『小巷人家』」。

郭曉東說，婚姻當中會有很多需要兩個人共同去面對生活中瑣碎的事情，有的人是有智慧去解決清楚的，有的人碰到問題習慣於迴避。他也坦承，自己並不是一個特別會解決問題的人，常常逃避問題，與莊超英很像，「婚姻當中的一地雞毛，可能會讓每個人都有某些精神崩潰的時刻，我覺得都是正常的」。

郭曉東稱，有些成長是在經歷了許多人生變故之後，從中學到的教訓，慢慢重新去梳理的一種人生態度和家庭觀，「人都有多面性，有時候婚姻比天書還難講」。