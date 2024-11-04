王晶大爆周潤發糗事 曾領張曼玉等明星在酒店「擦地」

「精裝追女仔」中大咖雲集，包括周潤發（右）、張曼玉等。（取材自豆瓣電影）

香港 知名喜劇導演王晶，近日在個人YouTube頻道「王晶笑看江湖」中，回顧與合作超過40年的香港巨星周潤發 之間的合作。他除了爆出周潤發在片場化妝室的祕密，還講述當年為了幫女演員慶生，搞得滿地蛋糕，最後帶著張曼玉 、曾志偉一起擦地板，堪稱「奇觀」。

香港01報導，王晶曾與周潤發多次合作電視劇及電影，他提到，1987年在馬來西亞拍攝「精裝追女仔」期間，適逢第二女主角蔣麗萍生日，王晶於是與周潤發、張曼玉、曾志偉、陳百祥與馮粹汎等主演相約晚上為蔣麗萍慶生。

沒想到，在蔣麗萍盛裝現身時，他們全穿著浴袍出來，並在蔣麗萍一開門時就將蛋糕砸到她臉上。

王晶說，蔣麗萍當時化好妝、吹好頭髮現身，卻被大家扔蛋糕，難過到大哭一個小時。最後，周潤發帶頭領著一票「香港巨星」善後，王晶說，「當時有一個奇觀，在馬來西亞的五星級酒店中，包括張曼玉、曾志偉、陳百祥等巨星，每個人都拿著毛巾在走郎上掃地、清理奶油，這樣的畫面不會再有機會發生。」

除此之外，王晶還大爆周潤發在片場化妝間的祕密，王晶說，周潤發化妝前，都會讓化妝師用電震器，幫他去水腫，「好讓發哥永遠都以最佳狀態示人，拍攝好每一部作品」。