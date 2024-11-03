劉德華淚謝粉絲「沒有放棄我」台北最終場掩面痛哭道歉

劉德華一連4場「今天⋯is the Day」巡演完美落幕。（圖／台灣映藝、超級圓頂提供）

劉德華 （華仔）相隔11年攻蛋，一連4場「今天⋯is the Day」巡演3日晚落幕，迎來台北的最後一夜，他的情緒特別飽滿，在安可時感動噴淚，邊哭邊唱「奉陪到底」，尤其見到台下舉牌應援時更是激動，一度掩面拭淚，讓粉絲不捨跟著潸然淚下。

他昨晚演唱「17歲〉前，就對全場歌迷說了4次「我愛你們」；接著重返舞台安可，快歌組曲一完，他再次感性分享：「從我第1場到現在，一開始是非常緊張，因為有一段時間沒開（演唱會），但是每個地方、每個年紀從來沒有放棄過我。我們選擇『今天』做演唱會，因為我們真的要好好過我們的今天；昨天已經過去，明天出現在我們面前的時候，他們的名字叫今天。」

愈接近尾聲，華仔哽咽地說：「經過了11年，謝謝你們陪伴了我到今天，接下來這首歌就代表了我跟你們…『奉陪到底』。」後援會也準備舉牌「不只今天，I❤U 10000年」應援，深受感動的他邊哭邊唱，並用衣袖抹抹自己臉上的淚水，他說：「我踏入這圈子30年的時候講了一句話，我當了30年的偶像太簡單了，只要你們愛我就好；現在40年了，你們還是跟當年一樣的愛著我，我會好好的，我會因為你們變得更好，我也希望你們因為我會變得更好。」