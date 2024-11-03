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「墨雨」最美丫鬟黑化 新劇變身女妖 耍狠模樣驚艷網友

娛樂新聞組／綜合報導
艾米在「墨雨雲間」中飾演丫鬟「桐兒」，聲名大噪。(取材自微博)
艾米在「墨雨雲間」中飾演丫鬟「桐兒」，聲名大噪。(取材自微博)

吳謹言主演的復仇古裝劇「墨雨雲間」，創下高熱度，也順帶捧紅一票演員，其中，飾演吳謹言丫鬟「桐兒」的艾米，靠著甜美外型和忠心護主的人設，圈粉無數。近日，艾米以反派女妖形象出現在古裝新劇「大夢歸離」中，黑化模樣讓不少網友大讚演技精湛。

有著「最美丫鬟」封號的艾米今年才16歲，外型甜美可愛、水靈動人的她，一度被不少網友稱讚顏值勝過「主子」吳謹言。一向扮演「小白花」的她，這次罕見在侯明昊、陳都靈主演的「大夢歸離」中挑戰惡女角色，她為了取得侯明昊的內丹，綁架男二控制他去行凶，她說話的語氣病嬌，眼神滿是心機、輕蔑，腹黑演技驚艷網友。

據悉，艾米飾演的女妖「青耕」其實是在「山海經」中記載的一種山中禽鳥，形體像一般的喜鵲，身青嘴白，人類飼養牠可以抵御瘟疫。

艾米的演技打破了不少網友對新生代演員的印象，她頂著一張甜美可愛的臉，說出要殺了男主的台詞，讓許多人驚訝，「最美丫鬟還會耍狠啊」、「一整個病嬌屬性大爆發」、「這個角色被演活了」、「小甜妹其實是個實力派演員」、「前途不可限量的小女孩」。

艾米在新劇中飾演女妖，顛覆小甜妹形象。(取材自微博)
艾米在新劇中飾演女妖，顛覆小甜妹形象。(取材自微博)

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