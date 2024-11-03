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95花又對決…趙露思、虞書欣新劇同日開播 勝負難分

娛樂新聞組／綜合報導
趙露思在新劇中，從採珠奴成長為一代成功女商人。(取材自微博)
趙露思在新劇中，從採珠奴成長為一代成功女商人。(取材自微博)

近日，由趙露思主演的「珠簾玉幕」與虞書欣新作「永夜星河」同一天上檔，兩大「95花」正面對決引起關注。據數據統計，「珠簾玉幕」首日熱度7675，是今年優酷播出劇集第一名，而「永夜星河」抖音熱度2億登頂，兩劇可說不相上下，是雙贏局面。

這次並非趙露思和虞書欣首次對決，2022年，她倆分別以電視劇「星漢燦爛」、「蒼蘭訣」正面廝殺，結果兩人成功出圈，人氣各上層樓。為了這次戰局，趙露思、虞書欣紛紛搬出親友團助陣，趙露思找了肖戰、鹿晗等頂流來宣傳，虞書欣則找了鞠婧禕、全紅禪、奚夢瑤打call，成功炒熱話題。

「珠簾玉幕」講述講述趙露思飾演的端午憑藉自己的聰明才智和不懈努力，從採珠奴成長為一代成功女商人的勵志傳奇故事。為了炒熱話題，劇組還特地公開趙露思在寒冬下水的幕後花絮，過程中她不小心撞到礁石，腳部立刻破皮滲血，還因為待在水中太久，凍到直打哆嗦，但她不但不喊苦，還搞笑學海豹鼓掌，逗樂工作人員。

而「永夜星河」腦洞大開的劇情也讓不少網友大讚，虞書欣在劇中飾演熱愛小說「捉妖」的女主角凌妙妙，卻因對故事情節不滿，意外進入小說的遊戲世界，必須一路打怪闖關才可以回到現實世界，創意劇情引起討論。

目前，兩人對決可說不相上下，據角色新媒體指數來看，趙露思超越虞書欣0.01分，網劇播放指數也是險勝，但抖音、小紅書播放量，「珠簾玉幕」卻不如「永夜星河」，因此兩人可說是勢均力敵、難分勝負。

據悉，趙露思與虞書欣年齡相仿，成名時間也差不多，兩人難免成為網友比較對象。不久前，網友還因為虞書欣扮成唐朝美人，被網友開酸模仿趙露思「珠簾玉幕」造型，意外掀起口水戰。

虞書欣主演的「永夜星河」，劇情有創意。(取材自微博)
虞書欣主演的「永夜星河」，劇情有創意。(取材自微博)

趙露思 抖音 鹿晗

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