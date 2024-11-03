新片演退休槍手 祖峰：這次沒那麼冷靜了

祖峰在新片中飾演退休的優秀射擊選手。(取材自微博)

50歲演員祖峰曾在許多影視作品中飾演非常冷靜的角色，在新片「老槍」中，這次飾演的顧學兵依舊是話不多、不太合群的性格，但祖峰卻認為這個角色沒那麼冷靜。

新京報報導，由高朋執導，祖峰、秦海璐、周政杰領銜主演的電影「老槍」近日上映。本片的故事圍繞著退休 的優秀射擊選手顧學兵(祖峰飾)身邊展開，一起竊盜事件讓本就逐漸凋摞的工廠再掀更大風波，愛慕對象金雨佳(秦海璐飾)與她的兒子耿曉軍(周政杰飾)也逐漸裹挾其中，一場避無可避的悲劇即將爆發。

整部影片，工廠保衛科幹事顧學兵幾乎都是在被黑鐵一般的社會生態圍剿，他有堅持自我時的孤獨和壓抑，也曾為了所謂大局而被迫苟且，只有在結尾時，身體和精神上都被戕害和背叛後，面對黑暗醜惡即將得逞的逆境，他唯一的選擇也只剩下以暴制暴。

顧學兵從孤身決戰拿起老槍的那一刻，槍手「唯我獨尊」的決絕冷靜，人性中「懲惡揚善」的宣洩釋放，人槍合一，花火畫過黑暗，徹底照亮也完成了人物弧光。這次，祖峰演活了內斂、老實到有些窩囊的顧學兵，充滿力量深度和感性溫度。

導演高朋曾表示，從劇本開始細化時，他在心中就已經把顧學兵框定為祖峰的形象，「我覺得他是唯一合適的演員，這個劇本某種程度上是為他寫的。我從第一次開始落筆寫劇本起，祖峰的這張臉就已經出現在我腦子裡，後來我寫顧學兵的時候已經在帶著他的性格寫了。我覺得只能他來演。」

據報導，祖峰表示，這些評價說明觀眾和他都深刻理解角色才會產生共情，「這個角色是一個晚熟的人，早年他一直在封閉的射擊隊生活，造成了他進入社會後，同周圍灰色的規則格格不入，反覆被社會捶打。不同階段，一直能保有的那份純真。」

祖峰曾在許多影視作品中飾演非常冷靜的角色，這次飾演的顧學兵依舊是話不多、不太合群的性格，但祖峰卻認為這個角色沒那麼冷靜。 「放在一個現實生活中，在一個成熟的職場上，再加上辦公室裡的同事都挺難搞的，說實話顧學兵還挺衝動的，也總和同事幹仗、發脾氣什麼的。很多時候他不是冷靜，他只是很多時候不想表達自己，他也意識到了這個問題，但他的晚熟狀態讓他跟周圍環境不太相融，所以多數時候他選擇了忍耐。」