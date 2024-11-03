我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賀錦麗本色出演 驚喜客串「周六夜現場」大玩諧音哏嗨翻現場

投票戴MAGA帽被勸阻 川粉「脫衣狂甩」只穿內衣飆罵

新片演退休槍手 祖峰：這次沒那麼冷靜了

娛樂新聞組／綜合報導
祖峰在新片中飾演退休的優秀射擊選手。(取材自微博)
祖峰在新片中飾演退休的優秀射擊選手。(取材自微博)

50歲演員祖峰曾在許多影視作品中飾演非常冷靜的角色，在新片「老槍」中，這次飾演的顧學兵依舊是話不多、不太合群的性格，但祖峰卻認為這個角色沒那麼冷靜。

新京報報導，由高朋執導，祖峰、秦海璐、周政杰領銜主演的電影「老槍」近日上映。本片的故事圍繞著退休的優秀射擊選手顧學兵(祖峰飾)身邊展開，一起竊盜事件讓本就逐漸凋摞的工廠再掀更大風波，愛慕對象金雨佳(秦海璐飾)與她的兒子耿曉軍(周政杰飾)也逐漸裹挾其中，一場避無可避的悲劇即將爆發。

整部影片，工廠保衛科幹事顧學兵幾乎都是在被黑鐵一般的社會生態圍剿，他有堅持自我時的孤獨和壓抑，也曾為了所謂大局而被迫苟且，只有在結尾時，身體和精神上都被戕害和背叛後，面對黑暗醜惡即將得逞的逆境，他唯一的選擇也只剩下以暴制暴。

顧學兵從孤身決戰拿起老槍的那一刻，槍手「唯我獨尊」的決絕冷靜，人性中「懲惡揚善」的宣洩釋放，人槍合一，花火畫過黑暗，徹底照亮也完成了人物弧光。這次，祖峰演活了內斂、老實到有些窩囊的顧學兵，充滿力量深度和感性溫度。

導演高朋曾表示，從劇本開始細化時，他在心中就已經把顧學兵框定為祖峰的形象，「我覺得他是唯一合適的演員，這個劇本某種程度上是為他寫的。我從第一次開始落筆寫劇本起，祖峰的這張臉就已經出現在我腦子裡，後來我寫顧學兵的時候已經在帶著他的性格寫了。我覺得只能他來演。」

據報導，祖峰表示，這些評價說明觀眾和他都深刻理解角色才會產生共情，「這個角色是一個晚熟的人，早年他一直在封閉的射擊隊生活，造成了他進入社會後，同周圍灰色的規則格格不入，反覆被社會捶打。不同階段，一直能保有的那份純真。」

祖峰曾在許多影視作品中飾演非常冷靜的角色，這次飾演的顧學兵依舊是話不多、不太合群的性格，但祖峰卻認為這個角色沒那麼冷靜。 「放在一個現實生活中，在一個成熟的職場上，再加上辦公室裡的同事都挺難搞的，說實話顧學兵還挺衝動的，也總和同事幹仗、發脾氣什麼的。很多時候他不是冷靜，他只是很多時候不想表達自己，他也意識到了這個問題，但他的晚熟狀態讓他跟周圍環境不太相融，所以多數時候他選擇了忍耐。」

退休

上一則

遭酸「郭碧婷嫁的是向太」 向佐霸氣回：我無所謂

下一則

觀影說劇／張震新片扮警官 對峙影帝莫子儀飆演技

延伸閱讀

佛州萬聖節派對槍響 17歲少年亂射2死7傷

佛州萬聖節派對槍響 17歲少年亂射2死7傷
教師認證考試當槍手 德州休士頓學區5名員工涉弊被逮

教師認證考試當槍手 德州休士頓學區5名員工涉弊被逮
奧地利鎮長遭槍殺 槍手射殺2人後在逃 警大規模搜捕中

奧地利鎮長遭槍殺 槍手射殺2人後在逃 警大規模搜捕中
大和解？蹭熱度？楊冪包場趙麗穎新片 雙方粉絲吵翻天

大和解？蹭熱度？楊冪包場趙麗穎新片 雙方粉絲吵翻天

熱門新聞

郁方教養子女有一套方式，小孩也都非常爭氣。記者葉君遠／攝影

台女星兒子奪MIT科學競賽冠軍 她曝教養孩子成才靠這招

2024-10-30 17:37
53歲李英愛(右)和73歲老公鄭浩英甜蜜放閃。（取材自news1）

李英愛罕見放閃 73歲老公最強逆齡：零皺紋震撼全網

2024-10-28 04:58
徐璐如今變得更有女人味。(取材自微博)

曾被疑不背台詞「數字小姐」13年後變女神

2024-10-26 08:00
三金大滿貫影后宋佳，演技是公認的。(取材自微博)

「繁花」之後…王家衞傳將拍大女主新劇 網點名「她」…意外被酸

2024-10-31 21:34
78歲徐少強(右)和小30歲妻子前後過世，一起舉辦告別式。圖／摘自微博

徐少強與小30歲妻共赴黃泉 合成遺照曝光全場泣

2024-10-06 10:59
「懼裂」黛咪摩爾手指做特殊化妝。圖／CATCHPLAY提供

黛咪摩爾「懼裂」太強大 肉體恐懼搶影后：手指有戲

2024-10-30 14:21

超人氣

更多 >
好市多買牛排部位怎麼選 主廚不藏私告訴你

好市多買牛排部位怎麼選 主廚不藏私告訴你
劉亦菲度假辣照 洋裝太薄被看光光 網：血壓飆高

劉亦菲度假辣照 洋裝太薄被看光光 網：血壓飆高
重押3000萬賭川普美國大選勝出 神祕人物：只是想賺錢

重押3000萬賭川普美國大選勝出 神祕人物：只是想賺錢
401(k)供款上限調升 60～63歲可多存1萬1250元

401(k)供款上限調升 60～63歲可多存1萬1250元
搖擺州解析／賓州就看這一郡 幾可直接判定全國大選結果

搖擺州解析／賓州就看這一郡 幾可直接判定全國大選結果